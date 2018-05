American Airlines - elindult a Philadelphia-Budapest járat

2018. május 5. 10:39

Az American Airlines amerikai légitársaság helyi idő szerint pénteken a kora esti órákban elindította Philadelphia-Budapest járatát.

A több mint húszezer alkalmazottat foglalkoztató, és évente mintegy 30 millió utast fogadó philadelphiai nemzetközi repülőtérről még nem indult közvetlen járat Magyarországra, de az American Airlines korábban - a Malév partnereként - New York és Budapest között már közlekedett.



Május 4-től a pennsylvaniai nagyvárosból naponta indulnak a járatok magyar légiutas-kísérőkkel, akiknek kiképzése január óta folyamatos. Az érdeklődésre jellemző, hogy júliusig már szinte minden jegyet előfoglalásban értékesítettek.



Olympia Colasante, az American Airlines philadelphiai reptérért felelős alelnöke az MTI-nek elmondta: két évvel ezelőtt kezdték tervezni, előkészíteni a közvetlen járat megindítását, amelyre nagy volt az igény. Kiemelte Magyarország és ezen belül Budapest turisztikai vonzerejét, de hozzátette, arra is számítanak, hogy gyarapszik majd a Magyarországról Philadelphiába érkezők száma is.



Szabó László, Magyarország washingtoni nagykövete - aki szintén jelen volt a járatindítás alkalmából tartott ünnepségen - az MTI-nek azt hangsúlyozta: a magyar fővárosba látogató amerikai turisták száma folyamatosan nő, ma már évente mintegy félmillió amerikai látogat Budapestre. "Nagyon jó hírneve van Budapestnek, az Egyesült Államokban is értékelik a magyar kormánynak a biztonság megőrzését szolgáló politikáját, és Budapest mára egyértelműen Európa egyik legbiztonságosabb városa lett. Nyilván az amerikai turisták is a biztonságos helyeket keresik" - mondta.



A nagykövet kiemelte, hogy az újonnan indított közvetlen légi járatok Budapestre - New Yorkból és Chicagóból a LOT lengyel légitársaság indított, illetve indít járatot - az üzletembereknek is megkönnyíti a munkát. "Ez fontos, az Egyesült Államok ugyanis Magyarországnak az Európai Unión kívül a legnagyobb kereskedelmi partnere, egyúttal nagy befektető is, hiszen jelenleg 1700 amerikai cég dolgozik Magyarországon, több mint százezer magyarnak adva munkát".



Az American Airlines Budapesttel egy időben Prágába is elindította közvetlen járatát, szintén Philadelphiából.

MTI