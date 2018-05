Deutsch: több tiszteletet a kommunizmus áldozatainak

2018. május 5. 13:25

A Fidesz több tiszteletet vár Brüsszeltől a kommunizmus áldozatainak - jelentette ki Deutsch Tamás, a kormánypárt európai parlamenti (EP) képviselője szombaton Budapesten, a Terror Háza Múzeum előtt.

A politikus újságíróknak azt mondta: megdöbbenésüknek és felháborodásuknak kell hangot adniuk amiatt, hogy az Európai Bizottság elnöke "nyíltan ünnepli a kommunizmus szellemi atyját".



Deutsch Tamás emlékeztetett, Jean-Claude Juncker részt vett a Karl Marx születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.



Szerinte ez egészen elképesztő, és ismét emlékeztetni kell az Európai Bizottság elnökét, hogy az unió keleti fele nem is olyan régen kommunista diktatúra elnyomása alatt élt. Az EU ezen részén a Marx nevéhez köthető kommunista ideológia nevében tízmilliókat gyilkoltak meg, börtönöztek be, tettek egy életre nyomorulttá, köztük magyar emberek tíz- és százezreit is üldözték - mondta a fideszes EP-képviselő.



Úgy értékelt: Juncker magatartása nem kevesebbet jelent, mint a kommunizmus áldozatai emlékének gátlástalan megcsúfolását.



Ráadásul amit Jean-Claude Juncker tett - folytatta -, élesen ellentétes pártcsaládja, az Európai Néppárt álláspontjával. A néppárt - benne a Fidesz - ugyanis azért küzd, hogy a náci és kommunista diktatúrák bűneit uniós szinten ítéljék el, és "a lehető leghatározottabban elutasítunk minden olyan magatartást, amely ezeknek az embertelen diktatúráknak a bűneit akarja szépítgetni" - közölte Deutsch Tamás.

MTI