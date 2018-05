Marx ideológiája 100 millió ember haláláért felelős

2018. május 5. 15:30

Mintegy 100 millió ember haláláért tehető felelőssé az az ideológia, amelyet Karl Marx fogalmazott meg - mondta Eötvös Péter, a Kommunizmus Bűnei Alapítvány kuratóriumának elnöke szombaton az MTI-nek.

Az elnök azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke pénteken a németországi Trierben a filozófus születésének 200. évfordulójára szervezett rendezvénysorozat megnyitóján azt mondta, nem felelős Karl Marx a rémtettekért, amelyeket elkövettek mindazok, akik örökösének és követőinek vallották magukat.



Eötvös Péter hangsúlyozta, az általa képviselt szervezet elutasítja, hogy az Európai Unió legmagasabb rangú tisztviselője így nyilatkozzon Karl Marxról a magyar emberek nevében is.



"Tulajdonképpen egy tömeggyilkosságra felbujtó emberről van szó, így Jean-Claude Juncker szavai nem illenek az Európai Unióhoz, és főként az Európai Néppárt programjához" - tette hozzá az elnök, kiemelve: ilyesmi nem fordulhat elő a mai Európában.



Felvetette azt is, nem kötelessége az Európai Bizottság elnökének ebben a témában megnyilvánulnia, így még érthetetlenebb, hogy Juncker miért tette mégis. Ebben a témában inkább a tudomány képviselőinek, s nem a politikusoknak kellene vitatkozniuk, hiszen Marx megítélése az Európai Unióban is eltérő - fogalmazott Eötvös Péter.

MTI