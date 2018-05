Dunai Regatta - megvédték címüket a tavalyi győztesek

2018. május 5. 18:34

A győri Széchenyi István Egyetem evezős-, a Testnevelési Egyetem és az Semmelweis Egyetem pedig sárkányhajós bajnoki címet nyert a hatodik alkalommal megrendezett Dunai Regattán a fővárosi Műegyetem rakparton.

A szervezők tájékoztatása alapján a V4 Races sport- és kulturális fesztiválon 18 magyar, két lengyel, valamint egy-egy cseh és szlovák felsőoktatási intézmény képviseletében több mint ezer sportoló vett részt. Az egyetemek közötti vízi versenyeket több mint 30 ezer néző előtt rendezték meg.



A legnagyobb, egyetemek közti evezős nyolcas viadalon öt magyar, illetve két külföldi - lengyel és cseh - egyetem evezőseit utasította maga mögé a győri Széchenyi István Egyetem egysége, amely 2016 és 2017 után sorozatban harmadszor diadalmaskodott. A második helyen a Testnevelési Egyetem, a harmadikon pedig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hajója végzett.



A sárkányhajós versenyszámban két futamot indítottak, ezeket a Testnevelési Egyetem és az Semmelweis Egyetem nyerte meg, az induló 18 magyar és egy lengyel egyetemi csapat közül. A Testnevelési Egyetem sárkányhajója ezzel ismét megvédte a bajnoki címét, és a győri evezősökhöz hasonlóan egymást követő harmadik évben nem talált legyőzőre. Az első futamon a második helyezést az Állatorvostudományi Egyetem érte el, harmadikként pedig az Szent István Egyetem hajója futott be. A második futam ezüstérmese a Széchenyi István Egyetem, bronzérmese pedig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem lett.



Gorácz Anikó, a Dunai Regattát szervező Antall József Tudásközpont Arculat és kommunikáció irodájának vezetője elmondta, hogy a Dunai Regatta immár hatodik alkalommal bizonyította, hogy valóban a fesztiválszezon nulladik napja. "Egy olyan esemény, amely a dunai versenyeken keresztül hívja fel a figyelmet a folyó közösségépítő szerepére, a Duna sokszínű használatára" - tette hozzá. Gorácz kiemelte: az elmúlt hat évben több mint háromszorosára nőtt a résztvevő egyetemek száma.



Antall-Horváth Veronika, a szervező Antall József Tudásközpont igazgatóhelyettese az esemény megnyitóján hangsúlyozta, hogy a Dunai Regatta magában hordozza az AJTK szellemiségét. "A kezdeményezéssel a tudásközpont kiemelt célja, hogy erősítse az egyetemi összetartást, megtöltse élettel a Dunát és a rakpartot, valamint felhívja figyelmet a sportos és egészségre életmódra" - mondta Antall-Horváth.



"A Regattán is jelen lévő egyetemi polgári lét ad egy védőhálót, mivel az itt folyó baráti rivalizálás közben hosszú távú, értékes kapcsolatokat tudnak kialakítani egymással a hallgatók. A sportverseny és fesztivál segít abban, hogy a résztvevők hosszú távon is sikeresen együttműködhessenek" - tette hozzá Stocker Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportkapcsolati Főosztályának főosztályvezetője.



A hajók a Duna legszebb fővárosi szakaszán haladtak végig, a szurkolók a Lánchídtól, illetve a Parlamenttől egészen a Műegyetem rakpartig lelkesíthették egyetemük csapatát az előfutamok, illetve a döntők során. Az evezősök 2000 métert, a sárkányhajósok pedig több mint 3000 métert teljesítettek.

A Budapesti Corvinus Egyetem csapata a 6. Dunai Regatta egyetemi evezősversenyen a Duna belvárosi szakaszán 2018. május 5-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a cseh pardubicei egyetem (k) és az Óbudai Egyetem (b-j) csapata a 6. Dunai Regatta egyetemi evezősversenyen a Duna belvárosi szakaszán 2018. május 5-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

MTI