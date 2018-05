NB I - Kikapott és ismét kieső helyen a Vasas

2018. május 5. 22:20

A Paksi FC 1-0-ra nyert a Szusza Ferenc Stadionban a Vasas FC vendégeként szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában.

Sikerével a tolnai együttes továbbra is versenyben van az Európa Liga-selejtezőt jelentő harmadik helyezésért, a Vasas viszont ismét kieső helyre került a tabellán.



A fővárosiak négy forduló óta nyeretlenek pályaválasztóként, a tolnaiaknak pedig ez volt sorozatban a negyedik veretlen meccsük idegenben.



OTP Bank Liga, 29. forduló:

Vasas FC-Paksi FC 0-1 (0-0)



Szusza Ferenc Stadion, 1000 néző, v.: Vad II.

gólszerző: Hahn (75.)

sárga lap: James (10.), Pavlov (94.), Hangya (94.), illetve Simon Á. (33.), Lenzsér (82.), Haraszti (83.)



Vasas FC: Nagy G. - James, Vaskó, Benes - Vogyicska (Murka, 86.), Vida, Egerszegi (Gaál, 77.), Ristevski, Hangya - Barczi, Remili (Pavlov, 66.)



Paksi FC: Rácz - Kulcsár D., Lenzsér, Fejes, Szabó J. - Simon Á. (Hajdú Á., a szünetben), Kecskés, Bertus - Haraszti (Szakály D., 90.), Hahn (Simon A., 77.), Bartha



Az első félidőben mindkét csapat óvatosan játszott, a nagy hőségben leginkább a mezőnyjáték dominált. A fővárosiak valamivel többet kísérleteztek kapura lövésekkel, de komoly gólhelyzet nem alakult ki.



A második felvonásban változott a játék képe, többet volt a labda a paksiaknál, többet is kezdeményeztek, és a 75. percben egy szöglet után Hahn János góljával vezetéshez jutottak. Mint később kiderült, ez volt a vendégek győztes találata. A hajrában a bennmaradásért küzdő Vasas görcsösen próbálkozott, de nem tudott egyenlíteni.



A Vasas csapatába most tért vissza a sérülését követően Murka Benedek és Gaál Bálint, előbbi legutóbb augusztus közepén, utóbbi pedig decemberben játszott.

MTI