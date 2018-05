NB I - Megszakadt a Puskás Akadémia jó sorozata

2018. május 5. 22:28

A kiesés elkerüléséért küzdő Haladás 3-2-re legyőzte szombaton a vendég Puskás Akadémiát a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában.

A szombathelyi együttes továbbra is veretlen új stadionjában, a felcsúti együttesnek viszont megszakadt a jó sorozata, a 23. kör óta most először kapott ki.



OTP Bank Liga, 29. forduló:

Swietelsky Haladás-Puskás Akadémia FC 3-2 (1-1)



Szombathely, 4133 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Mészáros (13.), Wils (68.), Williams (71.), illetve Henty (6., 82., előbbit 11-esből)

sárga lap: Németh Mi. (75.), Kovács L. (83.), Bosnjak (92.), illetve Hegedűs J. (12.), Spandler (37.), Poór (67.), Márkvárt (84.), Perosevic (93.)



Swietelsky Haladás: Király - Schimmer, Kolcák, Wils, Bosnjak - Grumic, Mészáros (Németh Mi., 64.), Kovács L. (Németh Má., 87.), Rácz B. (Kiss T., 90.), Halmosi - Williams



Puskás Akadémia FC: Hegedüs L. - Poór, Hegedűs J., Spandler (Klinar, 44.), Trajkovski - Molnár G. (Radó, 58.), Balogh B., Zsidai (Márkvárt, 73.), Szakály P. - Perosevic, Henty



Két gyors góllal indult a találkozó. Előbb Andó-Szabó - kissé talán szigorúan - büntetőt ítélt, miután Szakály elbotlott Schimmer lábában, s a 11-est Henty magabiztosan értékesítette, majd a másik oldalon Mészáros 10 méterről vágta a bal felső sarokba a labdát. Ezután jobbára kiegyenlített mezőnyjáték folyt a pályán, a kapuk szinte alig forogtak veszélyben.



A fordulást követően némileg többet tett az újabb gólért a vendégcsapat, vezetést mégis a hazaiak szereztek, ráadásul három percen belül kétszer is eredményesek voltak. Bár ezzel eldőlni látszott a meccs, egyik fél sem adta fel a további gólszerzés lehetőségét, s a felcsútiak egy kapufa után a duplázó Hentynek köszönhetően fel is zárkóztak. A hajrában azonban a Haladás eredményesen őrizte előnyét, így fontos három ponttal gazdagodott.

MTI