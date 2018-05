NB I - Döntetlen lett a kupaelődöntő főpróbája

2018. május 5. 22:33

A Balmazújváros 1-1-es döntetlent játszott otthon az Újpesttel szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában.

A két csapat szerdán a Magyar Kupa elődöntőjének visszavágóján is találkozik egymással, a mostani eredmény ismétlése a lila-fehérek továbbjutását eredményezné, mivel az első meccset 2-1-re nyerték.



OTP Bank Liga, 29. forduló:

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Újpest FC 1-1 (1-0)



Balmazújváros, 1500 néző, v.: Solymosi

gólszerzők: Andric (2.), illetve Litauszki (67.)

sárga lap: Onovo (14.), Litauszki (87.)



Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth L. - Habovda, Rus, Tamás L., Uzoma - Vajda, Sigér, Maisuradze (Batarelo, 76.), Haris - Andric (Arabuli, 64.), Kónya (Erdei, a szünetben)



Újpest FC: Pajovic - Balázs B., Kálnoki-Kis, Litauszki, Burekovic (Mohl, a szünetben) - Onovo, Nwobodo - Pauljevic, Nagy D. (Tischler, 85.), Zsótér (Sankovic, a szünetben) - Novothny



Szinte még el sem kezdődött a mérkőzés, a második percben a korábbi Újpest-csatár, Andric szerzett vezetést a hazaiaknak. Újabb 120 másodpercen belül egyenlíthetett volna az Újpest, de Pauljevic ziccert rontott. A folytatásban a lila-fehérek futballoztak fölényben, de az egyenlítés elmaradt.



A fordulást követően is inkább a vendégek akarata érvényesült, a támadók azonban rendre rossz megoldást választottak. Végül a védő, Litauszki törte meg az eredménytelenséget, gól szerzett csapatának, amely ezt megelőzően sorozatban három idegenbeli fellépésén nem talált a kapuba. A hajrában is a vendégek támadtak többet, de az eredmény nem változott.

MTI