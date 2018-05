NB I - Nem született gól a rangadón - tabella

2018. május 5. 22:36

A listavezető Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a második helyezett Videotonnal a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában.

A fővárosi csapat ezzel továbbra is egy ponttal vezeti a bajnokságot a Videoton előtt.



OTP Bank Liga, 29. forduló:

Videoton FC - Ferencvárosi TC 0-0



Felcsút, 3474 néző, v.: Bognár T.

sárga lap: Nikolov (13.), Huszti (16.), Lazovic (58., 94.), Juhász R. (65.), Nego (83.), illetve Paintsil (51.), Gorriarán (77., 92.), Pedroso (79.), Böde (89.)

kiállítva: Lazovic (94.), illetve Gorriarán (92.)



Videoton FC: Kovácsik - Nego, Juhász R., Vinícius, Stopira - Pátkai, Hadzic, Nikolov (Fiola 56.), Huszti (Kovács I. 71.) - Lazovic, S. Scepovic



FTC: Dibusz - Lovrencsics G., Otigba (Batik 86.), Blazic, Koch (Varga R. 7.), Botka (Pedroso 60.) - Nagy D., Spirovski, Gorriarán, Paintsil - Böde



Fantasztikus hangulatban kezdődött az "aranyrangadó", ám három perc múlva már síri csend honolt a stadionban, mert Julian Koch egy beadást követően eszméletlenül terült el a gyepen, miután ütközött Kovácsik Ádámmal, a hazaiak kapusával. A német játékost mentővel vitték kórházba.



A vezetés megszerzéséhez a Ferencváros járt közelebb: a saját kapujától a labdával villámgyorsan meginduló Paintsilt óriási helyzetben, gyanús körülmények között rántotta vissza Pátkai a büntetőterületen belül, ám a ghánai játékos nem esett el, hanem lőtt, de Kovácsik védett. A rendkívül feszült, ideges légkörben sokáig nem alakult ki folyamatos játék, majd a vendégek nyugodtak meg előbb. A 29. percben egy formás támadás végén Varga Roland két lépésről nem tudott a hazaiak kapujába lőni. A 43. percben Varga volt ismét a főszereplő: szabadrúgása nyomán a labda súrolta a felső lécet. A Videotont a kapusa tartotta meccsben, hiszen Varga tíz méteres bombáját a felső sarokból piszkálta ki a hosszabbítás negyedik percében.



Fordulást követően "életjeleket" mutatott a fehérvári csapat is: Scepovic jó helyzetből kapu fölé emelt, majd nem sokkal később alig maradt le egy beadásról. A 66. percben Paintsil óriási helyzeténél ismét Kovácsik védett bravúrral. A folytatás kiegyenlített játékot hozott, az iram pedig alábbhagyott. Úgy tűnt, a Ferencváros megelégszik a számára jobb döntetlennel, a Videotonban pedig nem volt elég erő és lendület a gólhoz. A végén még Gorriarán és Lazovic is megkapta második sárgáját, így előbb mehettek zuhanyozni.



A Videoton 47 bajnoki mérkőzés után először nem szerzett hazai pályán legalább egy találatot. Legutóbb, 2015 júliusában a Haladás utazhatott haza kapott gól nélkül.

Nem változott a bajnoki címért versenyző két csapat sorrendje a labdarúgó OTP Bank Ligában, mivel a 29. forduló felcsúti rangadóján a listavezető Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a második helyezett Videotonnal.

Így maradt az egy pont különbség a fővárosi együttes javára négy fordulóval a vége előtt.



A Diósgyőr a stadionavatóján közel 13 ezer néző előtt kikapott a Mezőkövesdtől, ezzel ez utóbbi csapat az utolsóról a kilencedik helyre lépett előre.



A Balmazújváros otthon döntetlent játszott az Újpesttel, de így is a tabella aljára került, és jelenleg kieső pozícióban van a Vasas is, amely pályaválasztóként kikapott a Pakstól. Utóbbi csapat viszont az ötödikről a harmadik helyre lépett előre.



OTP Bank Liga, 29. forduló:



Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Újpest FC 1-1

Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC 0-1

Swietelsky Haladás-Puskás Akadémia FC 3-2

Budapest Honvéd-Debreceni VSC 1-3

Vasas FC-Paksi FC 0-1

Videoton FC-Ferencváros 0-0



A tabella:



1. Ferencvárosi TC 29 17 9 3 60-26 60 pont

2. Videoton FC 29 17 8 4 56-26 59

3. Paksi FC 29 11 9 9 42-43 42

4. Újpest FC 29 10 12 7 37-35 42

5. Debreceni VSC 29 11 7 11 49-39 40

6. Budapest Honvéd 29 11 7 11 44-48 40

7. Puskás Akadémia 29 9 9 11 37-43 36

8. Swietelsky Haladás 29 10 4 15 33-45 34

9. Mezőkövesd Zsóry FC 29 7 10 12 32-49 31

10. Diósgyőri VTK 29 8 6 15 40-46 30

11. Vasas FC 29 8 6 15 35-54 30

12. Balmaz Kamilla 29 6 11 12 31-42 29



A 30. forduló programja:

május 12., szombat:



Videoton FC-Swietelsky Haladás, Felcsút 17.00

Paksi FC-Budapest Honvéd 17.00

Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 17.00

Mezőkövesd Zsóry FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 17.00

Újpest FC-Puskás Akadémia FC 17.00

Ferencváros-Vasas FC 19.30

