Könnyebb lesz közúton átkelni Ausztriába

2018. május 6. 11:44

Öt közúti átkelő felújítása kezdődhet meg a magyar–osztrák határon. A jelenleg kis forgalmú, nemegyszer burkolatlan utakon megközelíthető határpontok és a hozzájuk vezető utak rekonstrukciójára mintegy ötmilliárd forint uniós pénzt fordítanak.

A Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétették öt új osztrák–magyar határátkelő kivitelezői pályázatát. A beruházás indoka, hogy miközben 2007 óta – amikor hazánk csatlakozott a schengeni övezethez – elvileg bárhol átléphető a határ, kiépített, korszerű átkelő kevés van. Eközben a két ország közötti forgalom jelentősen nőtt: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint a naponta ingázók száma tízezer körül van.

Az osztrák–magyar együttműködési program monitoringbizottsága tavaly októberben döntött arról, hogy a két ország közötti határátkelők közül melyek fejlesztésére ítél oda támogatást a mostani európai uniós költségvetési ciklusban. A Vas megyei Kőszeg–Rőtfalva (Rattersdorf) kivételével valamennyi helyszín Győr-Moson-Sopron megyei: a Zsira és Locsmánd (Lutzmannsburg), a Fertőrákos–Sopronpuszta és Szentmargitbánya (Sankt Margarethen), a Várbalog-Albertkázmérpuszta és Féltorony (Halbturn), valamint a Rajka és Németjárfalu (Deutsch Jahrndorf) közötti átkelő szerepel a listán.

Várbalog és Féltorony között jelenleg nincs aszfaltozott út, a fejlesztés elkészülte után ez a szakasz nagyobb baleset esetén akár menekülő útvonalként is használható lesz. Fertőrákos és Szentmargitbánya között keskeny és rossz állapotú a burkolat. Ez a beruházás nemcsak az ingázók számára nélkülözhetetlen, hanem a 2015 óta Euró­pai Örökség címet viselő Páneurópai piknik emlékpark megközelíthetőségét is javítja.

Rajka és Németjárfalu között jelenleg csak földút van. A megfelelő összeköttetés megépítése több települést közelebb hoz az M15-ös gyorsforgalmi úthoz, javítja Rajka, valamint a Fertő tó és Bécs kapcsolatát, s az M15-ösön vagy az M1-es autó­pályán bekövetkezett baleset esetén terelő útvonalként is használható lesz. Helyi jelentősége, hogy a rajkaiak közül sokan a németjárfalui temetőben nyugszanak, s a hozzátartozók így könnyebben tudják felkeresni szeretteik sírját.

Összességében közel húsz kilométer út épül vagy újul meg a két oldalon csaknem 16,5 millió euróból, azaz mintegy ötmilliárd forintból. A térségben emellett gyorsforgalmi kapcsolatok is épülnek, Körmendnél és Sopronnál autópályán is összekapcsolják a két ország közúthálózatát, valamint modernizálják a Fertőszentmiklóst Nezsiderrel (Neusiedl am See) összekötő vasútvonalat.

magyaridok.hu