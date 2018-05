Mérséklődik a 30 fokos meleg

2018. május 6. 15:57

A következő napokban változékonyabb lesz az idő, a napsütés mellett többször lehetnek záporok, zivatarok. A meleg is mérséklődik, de így is 20-25 fok körül alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.

Hétfőn nagyrészt derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, késő délutántól északkeleten alakulhat ki néhol záporeső. Gyakran erős, az Alföld északi részén viharos lehet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 11-14 fok között, a szélvédett északi tájakon helyenként 8, 9 fok körül alakul. Napközben 24-25 fok körül alakulnak a maximumok.



Kedden a napsütés mellett, több helyen alakul ki zápor, zivatar. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 8-14 fok lehet. Napközben 20-26 fokig melegszik a levegő.



Szerdán a napsütés mellett főként az ország északkeleti harmadában alakul ki zápor, zivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-14, a legmagasabb hőmérséklet 22-27 fok között valószínű.



Csütörtökön a napsütés mellett több helyen valószínű zápor, zivatar. Szélerősödés csak zivatar környezetében lehet. A minimumhőmérséklet 10-15, a maximumhőmérséklet 24-28 fok között valószínű.



Pénteken és szombaton és vasárnap napos és erősen felhős időszakok egyaránt lesznek, de több helyen valószínű zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarban viharos is lehet. Pénteken, szombaton és vasárnap a leghidegebb órákban 10-16 fok lehet. Pénteken napközben 23-28, szombaton 22-27, vasárnap 20-27 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.

MTI