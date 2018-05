Izraelben megszavazták a bíróság jogainak csorbítását

2018. május 6. 16:57

Az izraeli parlament, a kneszet törvényalkotó miniszteri bizottsága megszavazott egy törvényjavaslatot, amely elfogadása esetén lehetővé teszi a honatyák számára a legfelsőbb bíróság jogszabályt megsemmisítő döntésének felülírását, jelentősen korlátozva ezzel az általuk túl liberálisnak tartott bíróság egyik legfontosabb jogkörét - jelentette vasárnap a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.

A törvényalkotó bizottság 12 tagjából 11 támogatta az indítványt, amelyről várhatóan már szerdán szavazni kezdenek a kneszet plénumán.



Eddig a legfelsőbb bíróság az alkotmányosság felügyelőjeként eltörölhette a kneszet azon törvényeit, amelyeket az alaptörvénybe ütközőnek vagy a legfőbb emberi jogokkal ellentétesnek vélt. A jövőben azonban, ha a kneszet plénuma megszavazza az indítványt, akkor a 120 fős parlamentben már 61 képviselő felülírhatja majd a legfelsőbb bíróság efféle döntését, és ismételt szavazással mégiscsak elfogadhat bármely, a bírák által alkotmányellenesnek ítélt törvényt.



Az Izraelben sokat vitatott változtatás, amelyet a Naftali Bennet vezette Habájt Hajehudi, (Zsidó Otthon) nevű jobboldali koalíciós párt szorgalmazott, az emberi méltóságot garantáló sarkalatos törvény kiegészítő záradékaként kerül a törvényhozók elé.



A törvényalkotó miniszteri bizottság eredetileg már múlt vasárnap dönteni akart ebben a kérdésben, de Benjámin Netanjahu miniszterelnök kérésére egy héttel elhalasztották az ügyet. Netanjahu néhány napja újabb halasztást kért, de ebbe Naftali Bennet már nem egyezett bele, és a kormányfő - noha megtehette volna - nem élt vétójogával a törvényjavaslattal szemben.



"A törvényjavaslat elfogadása a törvényalkotó bizottságban a koalíciós egyezmény és a jogállamiság megsértése" - nyilatkozta a szavazás idején a Gázai övezet környékét látogató Mose Kahlón pénzügyminiszter, a koalícióban részes centrista Kulánu (Mindannyian) párt elnöke.



"A Kulánu frakciója folytatja harcát a javaslat ellen, és nem engedi, hogy szélsőséges elemek döntsenek Izrael napirendjéről" - tette hozzá. "A záradék elrabolja a polgároktól a jogorvoslat lehetőségét alapjogaik sérelme esetén. Nem mindig értek egyet a legfelsőbb bírósággal, de ez a törvény sérti minden ember alapvető jogait Izraelben" - mondta Rachel Azaria, a tíz parlamenti hellyel rendelkező Kulánu egyik képviselője.



"Megkezdődött az elválasztó fal építése a kormányzás három ága: a törvényhozó kneszet, a végrehajtó kormányzat és a rendelkezéseket értelmező bíróság között" - nyilatkozta a vasárnapi szavazással elégedett Naftali Bennet.



A törvény ellenzői szerint azért nem szabad megfosztani törvényeket ellenőrző jogkörétől az alkotmánybíróságként is működő legfelsőbb bíróságot, mert akkor a kneszetben a többség bizalmát élvező pártok a kisebbségek jogait semmibe vevő törvényeket hozhatnak, kiiktatva az alkotmányos demokráciát biztosító fékek és ellensúlyok egyik legfontosabb elemét.



Aviháj Mandelblitt államügyész is ellenzi a javaslatot, szerinte ugyanis legalább hetven törvényhozó kellene a legfelsőbb bíróság döntésének felülírásához, ha az elvet egy már megszavazott törvényt.



A törvényjavaslat és a rendszerszintű korrupció ellen szombat este több ezren tüntettek Tel-Avivban. Az ellenzéki Cionista Tábort vezető Avi Gabbáj is kivonult pártjával az utcára, és Twitter-üzenetében azt írta, hogy a törvényjavaslat súlyosan csorbítja az izraeli demokráciát, és Törökországhoz hasonlatos demokráciává próbálja változtatni az országot.

MTI