Már két halálos áldozat a lengyelországi bányában

2018. május 6. 21:12

Kettőre nőtt vasárnap estig a dél-lengyelországi Zofiówka bányában előző nap bekövetkezett omlás áldozatainak száma - közölte a Jastrzebiei Széntársaság (JSW) csoport elnöke, Daniel Ozon. Három vájárt továbbra is keresnek.

Az első halálos áldozatot szombat este egy fémszerkezet alá szorulva találták meg a mentők. A bányászt vasárnap reggelre tudták megközelíteni, s bár a felszínre vitték, az orvosok már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Az előzetes közlemény szerint egy 38 éves férfiről van szó, személyazonosságát viszont csak a DNS-vizsgálat után fogják megerősíteni.



A második bányász testét vasárnap délután vitték fel a felszínre, őt a JSW közleménye szerint azonosították.



A bányát szombat délelőtt egy földmozgás érte, miközben 250 vájár dogozott a föld alatt, tizenegyen közülük 900 méteres mélységben, ahol az omlás történt. Négyüknek sikerült megmenekülni, heten azonban a föld alatt rekedtek. Közülük szombat estére már kettőt kimentettek, őket kórházban kezelik nem életveszélyes sérülésekkel.



Három ember után tovább folytatják a kutatást. Újabb lényeges információk a mentési munkálatokról éjfél után várhatók - közölte Ozon. Az akcióban felváltva mintegy 200 bányamentő vesz részt. A mentést magas metángáz-koncentráció és a magas hőmérséklet is nehezíti, valamint az is, hogy időközben újabb kisebb földmozgások történtek.



A baleset helyszínére szombat este ellátogatott Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, s vasárnap délelőtt pedig Andrzej Duda elnök is.



A cseh határ közelében, Jastrzebie-Zdroj település mellett található Zofiówka bányában kőszenet termelnek ki, s a tulajdonos JSW csoport a kohászatban használt koksz legnagyobb európai előállítója.

MTI