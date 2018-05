Kim Dzsong Un helyzetét javítja a csúcstalálkozó

2018. május 6. 21:15

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető hatalmát azzal tudja még inkább megerősíteni, ha olyan lépésekbe megy bele, amelyek legitimációs forrást jelentenek neki, és ilyen a közeledés Dél-Koreával, a csúcstalálkozó az Egyesült Államok elnökével, valamint az elmúlt hetekben létrejött kínai-észak-koreai csúcs - mondta Csoma Mózes Korea-kutató vasárnap az M1 aktuális csatornán.

Csoma Mózes közölte: valószínűleg június elején lesz az amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó. Mind a két fél érdekelt ennek megrendezésében, belpolitikai céljaik is vannak vele, mindketten saját sikerként fogják tálalni - sorolta. Jelezte: a két Korea vezetői közötti, április 27-én megtartott csúcstalálkozón elfogadták a panmindzsoni nyilatkozatot, amelyben a két fél leszögezte igényét a sziget teljes atomfegyver-mentesítésére.



Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő a műsorban azt mondta: a szankciók nagyon hátrányosan érintik Észak-Korea tudományos és technikai fejlődését, történtek robbanások is egy bizonyos létesítményben, tehát nincs minden rendben az észak-koreai atomprogrammal. Talán a megbékélés, a távoli egyesülés reményében Kim Dzsong Un megváltoztatta véleményét arról, hogy országa atomhatalom legyen - mondta.



Arra a kérdésre, hogy miért volt szüksége Kim Dzsong Unnak erre a fordulatra, Csoma Mózes úgy válaszolt: minden koreainak elsődleges fontosságú, hogy a nemzeti ügy, a megosztottság terén sikerüljön előrelépni. A békeszerződés létrejötte akkora előrelépés lenne ebben, amelyre sem Kim Dzsong Il, sem Kim Ir Szen, tehát az észak-koreai vezető apja és nagyapja sem volt képes.



Kis-Benedek József ezzel kapcsolatban megjegyezte: Kim Dzsong Un azért választhatta ezt az utat, mert aggódik az elszigeteltség, a gazdasági problémák miatt és szeretné országa elismertségét is növelni.

MTI - M1