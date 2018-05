Mérnököket raboltak el Afganisztánban

2018. május 7. 10:41

Hét indiai mérnököt raboltak el szélsőséges tálibok Afganisztánban - írta hétfőn a The Times of India című indiai napilap. A túszejtés vasárnap történt az észak-afganisztáni Baglán tartományban. Médiaértesülések szerint az ottani erőműben dolgozó indiai mérnökök járművét fegyveresek megállítottak, majd az utasokat foglyul ejtették. Elrabolták az afgán sofőrt is.



Az indiai külügyminisztérium arról tájékoztatta a The Times of India szerkesztőségét, hogy kapcsolatba léptek az afgán hatóságokkal, hogy tisztázzák a részleteket. Hivatalos adatok szerint 150 indiai mérnök és műszaki szakember dolgozik Afganisztánban infrastrukturális beruházásokon.

MTI