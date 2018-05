Budapesten nagyon olcsó a földgáz

A magyar lakossági fogyasztók jutnak hozzá legolcsóbban a földgázhoz a vizsgált európai uniós fővárosok közül – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nemzetközi ár-összehasonlító kimutatása szerint. A villamos energia átlagára továbbra is Budapesten a harmadik legolcsóbb. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) nemzetközi sztenderdek alapján kidolgozott ár-összehasonlítása az európai fővárosok villamosenergia- és földgázárait mutatja be. Az adatok alapján a magyar lakossági fogyasztók továbbra is Európa egyik legalacsonyabb energiaáraival kalkulálhatnak.