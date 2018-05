A Liga elnöke elutasítja a szakértői kormány lehetőségét

2018. május 7. 21:17

Elutasította a szakértői kormány lehetőségét a jobboldali pártszövetséget vezető Liga miniszterelnök-jelöltje hétfőn, az olasz kormányalakítási tárgyalások újabb fordulójának napján.

Matteo Salvini a közösségi oldalán azt üzente, hogy Sergio Mattarella államfő vagy őt bízza meg a kormányalakítással, vagy írjon ki új választásokat.



Salvini hangsúlyozta, hogy leghamarabb július 8-án tarthatnának újabb parlamenti választásokat Olaszországban.



A Liga vezetője azt mondta, nem akarja, hogy az államfő szakértői kormányt nevezzen ki, és "Brüsszel, Merkel vagy Macron diktálja, milyen új választási törvényt alkossanak Olaszországban" - utalt az Európai Unióra, a német kancellárra és a francia elnökre.



Szerinte az egyetlen megoldás az, ha államfő őt bízza meg a kormányalakítással. Hozzátette, a március 4-i parlamenti választásokon az általa vezetett jobboldali pártszövetség kapta a legtöbb szavazatot, több mint 37 százalékot, így (ha új választások lesznek) "elég lesz néhány százalékkal több, és megszerezzük a kormányzáshoz szükséges parlamenti többséget".



Matteo Salvini Facebook közösségi portálon az olaszoknak szegezte a kérdést: hányan állnak készen július 8-án ismét szavazni.



Matteo Salvini a videóval Sergio Mattarella államfőnek is üzent, aki hétfőn utoljára egyeztetett a parlamenti pártokkal a lehetséges kormányalakításról. Az államfő terve szerint, ha a pártok nem tudnak kormánykoalíciót létrehozni, akkor úgynevezett elnöki kormány veszi át az ország irányítását.



Sergio Mattarella hétfő délelőtt a választásokon 32 százalékkal a legnagyobb pártként végző Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a jobboldali szövetség küldöttségét fogadta. Ezt követően a két tömörülés miniszterelnök-jelöltje, Luigi Di Maio és Matteo Salvini külön találkozót tartott. Ezután Luigi Di Maio is úgy nyilatkozott, nemet mondanak a szakértői kormányra, és kormány nélkül tartsanak új választásokat, amelyeken az olaszok "válasszanak az M5S és a Liga között".



A két politikus nyilatkozata arra utal, hogy az M5S és a jobbközép sem szavaz bizalmat az esetleges szakértői kormánynak.



Sergio Mattarella várhatóan kedden jelenti be, miként kívánja lezárni a több mint két hónapja tartó kormányalakítást.

MTI