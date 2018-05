Marosszék lesz az idei Székely Fesztivál kiemelt vendége

2018. május 7. 21:59

Marosszék lesz a kiemelt vendége idén a Székely Fesztiválnak, amelyet péntektől vasárnapig rendeznek meg a Millenáris parkban.

A fesztivál alapjai változatlanok, továbbra is a hagyományőrzés, a szakmaiság és az igényes szórakozás egységében zajlanak majd a programok - emelte ki Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, az esemény fővédnöke a rendezvényről tartott hétfői sajtótájékoztatón Budapesten.



"Ez a fesztivál mindig jó alkalom arra, hogy a külhoni magyarság az anyaországbeli magyarsággal találkozzon, szeretnénk ezt továbbra is erősíteni" - hangsúlyozta.



A miniszter kitért arra is: a tavaly már 30 ezer főt vonzó rendezvény egyik kiemelt célja, hogy segítse a székelyföldi termékek és vállalkozások bekapcsolását a magyar gazdaság vérkeringésbe, valamint megismertetését széles körben Székelyföldön és Magyarországon egyaránt.



"Hisszük és valljuk, hogy azoknak a székelyföldi vállalkozásoknak is segíteni tudunk, akik így képesek visszahatni a magyar vállalkozások versenyképességére és piacra jutására is" - fűzte hozzá.



Láng Zsolt II. kerületi polgármester a testvérvárosi kapcsolatok erősítésének fontosságát hangsúlyozta. Emellett kitért arra is, hogy a kerület nagy hangsúlyt fektet a külhoni magyarság kultúrájának népszerűsítésére: a pesthidegkúti Klebelsberg Kultúrkúria évek óta fogadja a határon túli színtársulatokat és szervez kurzusokat, bemutatókat számukra, a Marczibányi téren működő Tintakő Könyvesbolt pedig az erdélyi magyar írók munkáinak kiadásán túl egy valódi kulturális műhelyként működik évek óta a kerületben.



Domokos István, a fesztivál szervezője elmondta: a rendezvényen a közönség több mint 100 székelyföldi kézműves mintegy 1500 prémium kategóriás termékén keresztül ismerheti meg a térség értékeit, a Maros, Kovászna és Hargita megye legjobb ízeit 50 vállalkozás mutatja be, a gyerekeket pedig a Székely legendárium várja három napon át.



A nagyszínpadon csaknem 200 előadó lép fel, a D épületben a kiállítók mellett Székelyföldről szóló turisztikai és gazdasági előadásokat tartanak, az aulában pedig a Vendégváró Székelyföld című kiállítás várja a látogatókat.

MTI