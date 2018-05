Trump kedden jelenti be döntését az atomalku jövőjéről

2018. május 7. 22:52

Donald Trump amerikai elnök a vártnál előbb, kedden jelenti be döntését az iráni nukleáris megállapodás jövőjéről.

Trump hétfőn Twitter-bejegyzésben jelentette be, hogy kedden, helyi idő szerint délután két órakor hozza nyilvánosságra döntését a Fehér Házban.



Az elnök nem fűzött kommentárt a mikroblog-bejegyzéshez, s egyetlen félmondattal sem érzékeltette, hogy milyen döntés várható. Eddigi állásfoglalásai alapján azonban elemzők úgy vélik, hogy felmondja a 2015-ben Teheránnal megkötött többhatalmi egyezményt. A megállapodást az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Oroszország, Kína és az Európai Unió írta alá, s lényege az, hogy a nemzetközi közösség fokozatosan feloldja az Irán ellen hozott szankciókat, annak fejében, hogy Teherán ellenőrizhetően lemond atomfegyver kifejlesztéséről.



Donald Trump már a 2016-os elnökválasztási kampányában is erőteljesen bírálta a megállapodást, bár a múlt hétfőn - a Muhammadu Buhari nigériai államfővel tartott sajtóértekezletén - nem zárta ki új tárgyalások lehetőségét Teheránnal.



A többhatalmi megállapodást aláíró többi ország vezetői az atomalku fenntartása mellett foglaltak állást, s április végi washingtoni tárgyalásain mind Emmanuel Macron francia államfő, mind Angela Merkel német kancellár azt próbálta elérni az amerikai elnöknél, hogy őrizze meg az atomalkut. Csaknem szó szerint ugyanezt nyilatkozta a Fox televíziónak hétfő reggel a Washingtonban tárgyaló brit külügyminiszter, Boris Johnson is, aki hangsúlyozta: az atomalkunak vannak hiányosságai, de ezeket lehet orvosolni.



Hétfőn Haszán Róháni iráni elnök is azt érzékeltette, hogy Teherán valószínűleg tartja magát az atomalkuban foglaltakhoz, még abban az esetben is, ha Washington a maga részéről felmondaná.

MTI