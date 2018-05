Trump nem vesz részt a nagykövetség avatásán

2018. május 7. 23:20

A Fehér Ház bejelentése szerint sem Donald Trump elnök, sem Mike Pence alelnök nem vesz részt az Egyesült Államok jeruzsálemi nagykövetségének avatásán, amelyet május 14-én tartanak.

A Fehér Ház által hétfőn nyilvánosságra hozott névsorból kiderül: az amerikai delegáció tagjai között van Steve Mnuchin pénzügyminiszter, John Sullivan külügyminiszter-helyettes, Ivanka Trump, az elnök lánya és tanácsadója, valamint Jared Kushner, Trump veje és közel-keleti ügyekben kinevezett tanácsadója is.



Donald Trump tavaly decemberben jelentette be, hogy Washington elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosaként, s ennek jegyében áthelyezik az amerikai nagykövetséget Tel-Avivból Jeruzsálembe. A jeruzsálemi nagykövetség megnyitására május 14-én, Izrael Állam alapításnak hetvenedik évfordulóján kerül sor.



A nagykövetség áthelyezéséről született döntést elemzők és politikusok egyaránt ellentmondásosnak minősítik. Ezzel ugyanis a nemzetközi közösség hét évtizedes konszenzusa törik meg, ugyanis az ENSZ 1947-ben - Izrael államiságának elismerésekor - Jeruzsálemet nemzetközi ellenőrzés alá helyezendő városnak minősítette, Kelet-Jeruzsálemet pedig 1967 óta - amióta a hatnapos háborúban Izrael elfoglalta -, megszállt területként tartja számon. Sokan amellett is érvelnek, hogy a lépés a palesztin-izraeli békefolyamatnak is véget vethet.



1995-ben az amerikai kongresszus törvényt fogadott el, amelynek értelmében az Egyesült Államoknak át kell helyeznie nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe. A törvényhozók azzal indokolták döntésüket, hogy Washingtonnak tiszteletben kell tartania Izrael választását, miszerint Jeruzsálemet tekinti fővárosának. Ám azóta valamennyi amerikai elnök nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva elutasította a nagykövetség áthelyezését. Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama - elnöki jogkörüket felhasználva - hat hónaponként megújították az átköltöztetés elhalasztásáról szóló döntést.



A nemzetközi közösség - beleértve a Palesztin Hatóságot is - elutasítja a Trump-adminisztráció döntését.

MTI