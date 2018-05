Jobbik: sunyi megoldás a Kossuth tér élőerős védelme

2018. május 8. 10:47

A Jobbik sunyi megoldásnak tartja a Kossuth tér élőerős rendőri védelmét, azt ugyanakkor egyfajta győzelemként értékeli, hogy fémkordonok nincsenek az Országház körül.

Mirkóczki Ádám, az ellenzéki párt szóvivője kedden újságíróknak azon álláspontjának adott hangot, hogy a közösségi együttlétnek és a politikai véleménynyilvánításnak nemcsak akkor kell teret engedni, amikor valakit ünnepelnek, hanem akkor is, amikor kritizálnak.



Szerinte utóbbit a Fidesz-kormány nem engedi, míg a Jobbik azon van, hogy Magyarország szabad ország maradjon és pártállástól függetlenül bárki kifejthesse a véleményét.



Az első győzelem megvan olyan értelemben, hogy fémkordonok nincsenek a téren - fogalmazott a szóvivő, hozzátéve: ha felállították volna, akkor ígéretük szerint elbontották volna azt.



Értékelése szerint sunyi megoldás, hogy a fémkordonokat rendőrök testével helyettesítik. Kiemelte: senkit nem buzdítanak és maguk sem szeretnének rendőrökkel dulakodni; ebben a helyzetben az egyenruhásokat ugyanolyan áldozatnak tekintik, mint a be nem engedett választópolgárokat.



Mirkóczki Ádám kérdésre közölte: nem született testületi döntés arról, hogy a Jobbik részt vesz-e a délutáni demonstráción, a képviselők saját belátásuk szerint megtehetik, a színpadra azonban ezúttal sem delegálnak felszólalót.



Egy másik felvetésre a szóvivő arról is beszélt, hogy ha nem vennének részt a parlamenti munkában, akkor számos, a kontroll szempontjából fontos jogosítványt elveszítenének. "Nyilvánvalóan nem tetszik nekünk sem a felállás" - mondta a kétharmados kormányzati többségre utalva, s megjegyezte: feladatuk, hogy tudásuk legjavát nyújtsák.



A Jobbik megválasztott képviselői kedd reggel, magyar zászlók kíséretében közösen vonultak be a Parlamentbe, ezt megelőzően pedig misén vettek részt a Szent István-bazilikában.



Az Országházban - a korábbi gyakorlatnak megfelelően - a jobbikosok esküt tettek a Szent Koronára. E szerint a párt képviselői csak és kizárólag a nemzetet fogják szolgálni, nem engednek semmilyen külső nyomásnak és fenyegetésnek, óvják a nemzetet a hazugságtól, nélkülözéstől és szolgaságtól. A képviselők azt is kinyilvánították, hogy amennyiben a párt elnökségének kétharmados döntése alapján alkalmatlanná válnak képviselői feladatukra, úgy mandátumukat azonnal visszaadják.

A Jobbik frakciójának tagjai esküt tesznek a Szent Koronánál az Országgyűlés alakuló ülése előtt az Országházban 2018. május 8-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

MTI