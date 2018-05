Ma kezdődik a cannes-i filmfesztivál

2018. május 8. 11:29

Idén a kortárs társadalmi problémákra, mindenekelőtt a nők helyzetére koncentrál a ma kezdődő és május 19-ig tartó 71. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál, ahová Szilágyi Zsófia első játékfilmje is meghívást kapott.

Az Arany Pálmáért 21 alkotás versenyez, köztük Jean-Luc Godard legújabb filmesszéje, a Le livre d’image (Képeskönyv), és a Cannes-ba 27 év után visszatérő Spike Lee BlacKkKlansman című filmje.

Kifeszítik a 71. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos plakátját a cannes-i Fesztiválpalota homlokzatára 2018. május 6-án, két nappal az esemény kezdete előtt. A plakáton Jean-Luc Godard francia rendező Bolond Pierrot című 1965-ös filmjének csókjelenetéről készített fénykép látható, amely Anna Karina és Jean-Paul Belmondo színészeket ábrázolja. (MTI/EPA/Sebastien Nogier)

Meghívást kapott a versenybe az iráni ellenzéki Dzsafár Panahi Három arc című alkotása és a sikkasztás vádjával moszkvai otthonában házi őrizetben lévő orosz Kirill Szerebrennyikov Nyár című filmje is. A nyitófilm Aszgar Farhádi Oscar-díjas iráni rendező Nyílt titok című alkotása lesz Penélope Cruz és Javier Bardem főszereplésével.

A Harvey Weinstein hollywoodi producer szexuális visszaélései miatt tavaly kitört botrány nyomán a nők helyzetéről szóló filmek kiemelt szerepet kapnak az idei seregszemlén, amelynek zsűrijét a szexuális zaklatások elleni küzdelem egyik élharcosának számító Cate Blanchett vezeti. A testületben fele-fele arányban kaptak helyet férfiak és nők.

Cate Blanchett ausztrál színésznő, a 71. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál zsűritagja megérkezik a filmes seregszemle kezdete előtti napon (MTI/EPA/Sebastien Nogier)

A nők helyzetével foglalkozik Szilágyi Zsófia első játékfilmje is, amelyet szerdán mutatnak be a Kritikusok Hete elnevezésű párhuzamos szekcióban. Az Egy nap című alkotás az Arany Kamera díjért is versenyez, amelynek díjkiosztója május 19-én lesz a zárógálán.

A magyar koprodukcióban készült, Még egy nap élet (Another Day of Life) című animációs filmet a különleges előadások szekcióban mutatják be.

hirado.hu - MTI