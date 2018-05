Civilek tüntetnek a parlament és az új kormány ellen

2018. május 8. 12:42

Civilek tüntetnek a parlament megalakulása és az új kormány ellen kedden a Kossuth téren a Civil Ellenzéki Kerekasztal elnevezésű szervezet felhívására. Dél előtt néhány perccel a demonstrálók egy csoportja megpróbálta áttörni a rendőrök sorfalát az Országház déli kapujánál, de kisebb dulakodás után visszaszorították őket.

A Nem akarjuk ezt a parlamentet és kormányt! címmel meghirdetett demonstrációról a szervezők a Facebookon azt írták: "A többség nem akarja, hogy a csalással megválasztott új parlament és kormány felálljon!"



A Kossuth tér kedd délelőtt rendőrsorfallal volt körbezárva, egyedül a metróbejáratot lehetett megközelíteni, a Vértanúk tere felől.



A néhány száz tüntető többsége az Alkotmány utca és a Kossuth tér sarkán csoportosult. Itt két színpadot is felállítottak, az egyikről civilek beszélnek, egyebek mellett arról, hogy újjá kell szervezni a társadalmi szolidaritást, hogy együtt tudjanak fellépni "a túlhatalom" ellen. A téren nemzeti és uniós lobogókat látni. Egy többméteres molinón az áll: "Az alaptörvény érvénytelen!"



A demonstrálók között feltűnt délelőtt Hadházy Ákos, az LMP egykori társelnöke is, aki újságíróknak azt mondta: ez a parlament nem nevezhető legitimnek, például a választási rendszer egyenlőtlensége miatt. Közölte azt is, hogy kedden nem teszi le az esküt, de később igen. Jelezte: sajnálja, hogy ellenzéki kollégái bent ülnek az Országgyűlés megalakulásán, és azzal, hogy ő kint van, a helyzet súlyosságára kívánja felhívni a figyelmet.



Az Országgyűlés alakuló ülésének díszvendégei a főbejárathoz vezető oroszlános lépcsőhöz érkeztek kedd délelőtt, a tüntetők ekkor azt skandálták: "Viktátor", illetve "hazaárulók". A rendőrök nem sokkal fél 11 előtt elálltak az útból, a demonstrálók az oroszlános lépcsőhöz mentek, ahol rendőrsorfal áll.

A "Nem akarjuk ezt a parlamentet és kormányt!" címmel, az Országgyűlés alakuló ülésének idejére szervezett tüntetés résztvevői az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2018. május 8-án. MTI Fotó: Mohai Balázs

MTI