Nyolc koncertet kínál a Zenés Állatkerti Esték sorozat

2018. május 8. 14:25

Nyolc koncertet kínál a Zenés Állatkerti Esték programsorozat július 4. és augusztus 22. között a Fővárosi Állat- és Növénykertben, Budapesten.

Kern András Lövölde tér című estjén július 4-én fellép Hernádi Judit és Heilig Gábor, a Budapest Klezmer Band július 11-i koncertjének vendégművésze Szinetár Dóra lesz. A Budapest Jazz Orchestra Malek Andrea, Náray Erika és Tóth Vera közreműködésével július 18-án Ella Fitzgerald slágereit adja elő, Best of Geszti címmel egyebek mellett a Rapülők, a Jazz+Az, a Gringó Sztár és a Létvágy dalai hangoznak fel július 25-én.



Augusztus 1-jén az idén 30 éves Pa-Dö-Dö, 8-án a Hot Jazz Band és az Amadinda, 15-én a Budapest Bár lép színpadra, zárásként pedig a Madarak Házibulizenekar állatkerti táncmulatságra invitálja az érdeklődőket 22-én - ismertette a programkínálatot Sárfalvi Judit főszervező a keddi sajtótájékoztatón Budapesten.



A Hot Jazz Band és az Amadinda közös estjén George Gershwin műveitől kezdve az 1920-as évek magyar filmdalai szólalnak meg, a Budapest Bár koncertjén Behumi Dóri, Rutkai Bori, Keleti András és Kollár-Klemencz László közreműködésével 10 album válogatott anyaga hangzik el.



A főszervező elmondta, hogy 17. alkalommal rendezik meg a koncertsorozatot, amelynek idén a Főkaput övező tér ad otthont. Felidézte, hogy a korábbi években a japán kert, a pálmaház, valamint a nagy tó mellett rendezték a koncerteket, de ezeket a helyszíneket sorra kinőtték. Az idei helyszínen 800-1000 ember is elfér - fűzte hozzá.



A koncertek 20 óra 30 perckor kezdődnek, de az előadásokra érkező közönség már másfél órával korábban beléphet és tehet egy sétát a kertben. Az ülőhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.



A zenés programok másfél évszázados múltra tekintenek vissza a Fővárosi Állat- és Növénykertben, hiszen már a megnyitás évében, 1866-ban működött zenepavilon. Az 1910-es években az Állatkertnek saját szimfonikus zenekara is volt, a következő évtizedben pedig a Magyar Rádió az első koncertet az Állatkertből sugározta. Az 1950-es években szabadtéri színpad működött a kert területén, majd néhány évtizedre megszűntek a zenés programok. A zenei hagyományt az Állatkert a kilencvenes években keltette újra saját szervezésében, az Állatkerti Zenei Esték 2002-ben váltak rendszeressé - idézte fel Hanga Zoltán, az intézmény szóvivője.



A jegyvásárlás feltételeiről és az esőnapokról az állatkert honlapján lehet tájékozódni.

MTI