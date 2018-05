LMP: a frakció a politika megújításáért jött létre

2018. május 8. 15:31

Az LMP frakciója egy olyan szövetség, amely a magyar politika megújításáért jött létre - mondta keddi, az Országgyűlés alakuló ülését követően tartott sajtótájékoztatóján Szél Bernadett frakcióvezető.

"Sok helyről jöttünk, viszont egy helyre tartunk" - fogalmazott. Mint mondta, azért dolgoznak majd, hogy a következő időszak ne arról szóljon, hogy "a NER 3 hogyan tiporja el Magyarországot", hanem arról, hogy egy új ellenzéki mozgalom sikerre vigye alapértékeit.



Frakcióját úgy mutatta be: van közöttük három korábbi önkormányzati képviselő, egy volt polgármester és két egyéni mandátumot nyert képviselő.



Az Országgyűlés munkája nem a magyar emberekről szól - értékelt, pártjuk ugyanakkor a helyi ügyeket kívánja behozni a parlamentbe. Az LMP életében is fokozódni fog a vidéki jelenlét a jövőben - ígérte, és mint fogalmazott, nem riadnak majd vissza az utcai politizálástól sem.



A sajtótájékoztatón a politikus mögött Hadházy Ákos kivételével az egész képviselőcsoport felsorakozott, Gémesi György, az Új Kezdet vezetője helyett már az őt váltó Hohn Krisztina, a Baranya megyei Mánfa község polgármestere volt jelen.



Hadházy Ákos távolléte az alakuló ülésről lelkiismereti kérdés volt számára - hangsúlyozta Szél Bernadett -, a frakció többi tagjának ugyanakkor fontos volt, hogy felesküdjön és elkezdje a munkát. Csupán annyit tett hozzá: Hadházy Ákos várhatóan később teszi le az esküt.



Csárdi Antal egy uniós, míg Keresztes László Lóránt egy magyar zászlóval vonult be a sajtóterembe. Szél Bernadett erről azt mondta: frakciójuk egyszerre nemzeti és tartja Magyarországot az Európai Unió szerves részének. Úgy látják: a két lobogó közül nem kell választani.

MTI