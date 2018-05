Megkérdőjelezhetetlen Orbán kormányfői legitimitása

2018. május 8. 15:38

Orbán Viktor megszerezte a magyar választóktól a felhatalmazást a kormányzás folytatásához, miniszterelnöki legitimitása megkérdőjelezhetetlen - jelentette ki Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke kedden Berlinben.

A politikus a 2017-es német bűnügyi statisztikai jelentés bemutatóján kérdésre válaszolva aláhúzta, hogy tisztelettel viszonyul Orbán Viktorhoz, és a kommunista diktatúra ellen folytatott harcáért is nagyra becsüli.



A Fidesz választási győzelmére utalva hangsúlyozta, hogy senkiből sem lesz "véletlenül" kormányfő, mert a választók bizalmáért mindig meg kell dolgozni, Orbán Viktor pedig nem először nyert parlamenti választást, és ismét kétharmados többséget szerzett.



Hozzátette: senki sem vitatja, hogy Orbán Viktor demokratikus választásokon szerzett felhatalmazást a kormányzásra, tervei megvalósítására.



Kiemelte, hogy egyetért Helmut Kohl néhai német kancellárral, aki mindig is fontosnak tartotta, hogy Németország fordítson kiemelt figyelmet a kisebb európai uniós tagállamokra.



Aláhúzta: a németeknek fel kellene hagyniuk azzal, hogy "mindig, minden esetben az egész világ felett gyámkodnak, mindent jobban tudnak mindenkinél, és mindig pontosan tudják, hogy mit csinál rosszul a másik".



A CSU elnöke kifejtette, hogy nem "távdiagnózist" állít fel Orbán Viktor tevékenységéről, hiszen bajor kormányfőként számos alkalommal dolgozott együtt vele, és mindig kiváló volt az együttműködés, például amikor a magyar állam megvásárolta az MKB-t a Bayerische Landesbank bajor tartományi banktól.



Egy másik, az Európai Unió (EU) menekültügyi rendszerének tervezett reformjára vonatkozó kérdésre elmondta, nem veszítette el teljesen a reményt, hogy sikerül megállapodni a menekültek tagállamok közötti elosztását is magában foglaló új rendszerről.



Azonban személyesen, kormánya álláspontjától függetlenül rokonszenvesnek tartja a rugalmas szolidaritás gondolatát, amelynek alapján a menekültek befogadása helyett másként, például az EU-s külső határ védelméhez biztosított nagyobb hozzájárulással is ki lehetne fejezni a társállamok iránti szolidaritást - mondta Horst Seehofer.



Hangsúlyozta, hogy "európai megoldást" kell kidolgozni, különben még évekig nem sikerül majd megnyugtatóan rendezni a migráció kérdését.

MTI