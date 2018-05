Vita nélkül elvetették a székelyföldi autonómiatervezetet

2018. május 8. 17:56

A román parlament felsőházának közigazgatási szakbizottsága érdemi vita nélkül negatívan véleményezte kedden a Székelyföldnek területi autonómiát előirányzó törvénytervezetet, amelyet Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) színeiben politizáló háromszéki képviselő egyéni törvényjavaslatként terjesztett be tavaly decemberben.

Az ülés után Kulcsár-Terza József az MTI-nek elmondta: a bizottság tagjai közül egyedül Cseke Attila, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szenátora szavazott igennel a tervezetre, a többiek ellene szavaztak.



Kulcsár-Terza József elmondta: a törvény kezdeményezőjeként kapott szót a bizottságban, és arról próbálta meggyőzni a szenátorokat, hogy a javaslat nem veszélyezteti Románia területi épségét, nem sérti az ország alkotmányát. Felidézte, hogy a törvény alsóházi vitáján szinte valamennyi román megszólaló az ország területi épségét féltette, szerinte alaptalanul. Megjegyezte: Olaszország, Finnország és Spanyolország is egységes, oszthatatlan, szuverén államként határozza meg magát, és ezekben az országokban is működnek területi autonómiák. Hozzátette: e tekintetben még a román többségű Moldovai Köztársaság is Románia előtt jár, hiszen területi autonómiát biztosít a gagauz kisebbségnek.



A képviselő elmondta: általános az a reagálás, hogy "etnikai alapú területi autonómiának" tekintik a székelyföldi törekvéseket, és erre hivatkozva foglaltak állást ellene. Hozzátette: elmagyarázta a bizottságnak, hogy nem etnikai alapon képzelik el Székelyföld területi autonómiáját. Azt a Székelyföld területén élő valamennyi állampolgár élvezhetné függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségűnek vallja magát.



Kulcsár-Terza József elmondta: azt érzékelte, hogy a bizottság tagjai nem kívántak vitába bocsátkozni a törvénytervezet kapcsán. Fontosnak tartotta Cseke Attila hozzászólását, aki arról próbálta meggyőzni a bizottság tagjait, hogy vállalják a párbeszédet a kényes kérdésekről is. Kulcsár szerint Cseke a hozzászólásával azt bizonyította, hogy a magyarság egységes a kérdés megítélésében, még ha ő egyedül nyújtotta is be a törvénytervezetet.



A tervezetről a bizottsági tagok szavazata alapján készít jelentést a szenátus közigazgatási bizottsága, és a felsőházi plénum az elutasítást javasoló jelentés alapján fog szavazni.

MTI