Javul a magyar bankrendszer működési környezete

2018. május 8. 18:02

A Moody's Investors Service várakozása szerint a magyar bankrendszer működési kondícióinak javulása jót tesz a szektor hitelportfólió-minőségének és tőkehelyzetének. A nemzetközi hitelminősítő kedden Londonban ismertetett új szektorelemzésében közölte: ennek alapján fenntartja a magyar bankrendszernek két éve megadott pozitív kilátást.

A Moody's a 18 oldalas elemzésben kiemelte: a tavalyinál valamelyest lassabb, de továbbra is robusztus növekedést vár a magyar gazdaságban az idén és 2019-ben. A cég előrejelzése szerint a magyar hazai össztermék (GDP) 2018-ban 3,1 százalékkal, jövőre 2,5 százalékkal növekszik.



A hitelminősítő azzal számol, hogy a szektorszintű nem teljesítő kinnlevőség-ráta a teljes követelésportfólió 8 százaléka alá csökken 2018 végéig a tavaly decemberben mért 9 százalékról.



A Moody's adatai szerint az átlagon belül a lakossági szektor nem teljesítő kötelezettségállomány-rátája tavaly szeptemberben 12,4 százalék volt. A cég azt valószínűsíti, hogy előrejelzési távlatán belül ez a ráta 10 százalék környékére csökken a leírások, a kedvező gazdasági kondíciók - köztük a munkapiaci helyzet javulása és a háztartások növekvő reáljövedelme -, valamint az ultraalacsony kamatok miatt, amelyek kifizethetővé teszik a havi adósságszolgálati kötelezettségeket.



A magyar vállalati szektor nem teljesítő hitelállománya már tavaly szeptemberre jelentősen, a 2016 végén mért 12,8 százalékról 8 százalékra mérséklődött, és valószínű a csökkenési folyamat folytatódása ebben a szegmensben is - áll a hitelminősítő keddi londoni elemzésében.



A Moody's közölte, hogy az általa besorolással ellátott magyar bankok eszközállomány-súlyozással számolt átlagos forintbetét-besorolása "Baa3", vagyis azonos a cég által a magyar szuverén adósságállományra érvényben tartott befektetési ajánlású osztályzattal.



A magyar államadós-besorolásra ugyanakkor a Moody's stabil kilátást tart érvényben.



A másik két piacvezető globális hitelminősítő, a Standard & Poor's és a Fitch Ratings tavaly egyaránt felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította a magyar államadós-besorolás kilátását.



Magyarországot 2016 óta mindhárom cég a befektetési ajánlású kategóriában tartja nyilván, azonos "BBB mínusz/Baa3" osztályzattal. Ez a befektetésre ajánlott államadós-minősítés alapszintje.



A magyar bankrendszerről összeállított új elemzésében a Moody's kiemelte: várakozása szerint a magyar gazdaság élénk aktivitása közepette a magyar bankrendszer hitelkihelyezésének értéke az idén és jövőre is 10 százalék körüli ütemben növekedhet a 2008-as pénzügyi válságot követő évek visszaesése után.



A hitelminősítő szerint a hitelkereslet fellendülésének fő hajtóerejét a kis- és középvállalatok, valamint a háztartások adják, de a nagyvállalatok hitelkereslete is valószínűleg élénkül valamelyest az eddigi gyenge szintekről.



A Moody's 2016. június 28-án emelte stabilról pozitívra a magyar bankrendszerre adott kilátását. A lépéshez fűzött akkori elemzésében is kiemelte azt a várakozását, hogy a javuló magyarországi működési környezet valószínűleg jót tesz a bankok eszközminőségének és tőkehelyzetének.

MTI