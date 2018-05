Nem találják a Szoboszlay-per tíz kivégzett áldozatát

2018. május 8. 18:08

Egyelőre nem sikerült megtalálni a Szoboszlay-per tíz kivégzett áldozatának a közös sírját

Nem sikerült kedden megtalálni az aradi Alsótemetőben a Szoboszlay-per 1958-ban kivégzett tíz áldozatának jeltelen közös sírját - közölte az MTI-vel az ásatást vezető Gheorghe Petrov, a kommunizmus bűneit vizsgáló és az emigráció emlékét ápoló román intézet (IICCMER) szakértője. Az ásatás szerdán folytatódik.

Gheorghe Petrov elmondta: magyarországi szakemberek bevonásával talajszkennerrel találtak három olyan területet a temetőben, ahol a Szoboszlay-per áldozatai nyugodhatnak. Ezek közül kettőt sikerült felbontani a keddi ásatáson, de ezek mélyéről nem kerültek elő a kommunista rezsim által kivégzett férfiak maradványai. Hozzátette: az ásatásokat szerdán is folytatják, és csak a szerdai nap végén vonnak le következtetéseket.



Az Aradihírek.ro portál helyszíni beszámolójából kiderült: az ásatásokon részt vett Vekov Károly történész, és az egyik kivégzett férfi fia is.



Vekov Károly úgy vélte: Szoboszlay Aladár - a fennmaradt írási alapján - a második világháború utáni erdélyi magyar kisebbségpolitika egyik legjelentősebb alakja. A történész szerint a román kommunista diktatúra felismerte, hogy a lelkész komoly geopolitikai programot dolgozott ki és letette egy kereszténydemokrata munkáspárt alapjait. Ezért példát statuálva, egy koncepciós per végén hazaárulás vádjával kivégeztette kilenc társával együtt. "Szoboszlay Aladár egy mártír, akár holnap boldoggá lehetne avatni" - szögezte le Vekov Károly.



Szoboszlai Aladárt és 56 vádlott-társát államellenes összeesküvés vádjával ítélték el 1958-ban. A pécskai (Pecica) római katolikus pap Confederatio című művében egy Arad központú román-magyar konföderáció létrehozásáról írt. Több társával azt tervezték, hogy az 1956-os magyar forradalommal párhuzamosan Romániában is forradalmat robbantanak ki. A Securitate azonban hamar felgöngyölítette az ügyet és letartóztatta a szervezkedőket.



A kolozsvári Szoboszlay-perben 11 vádlottat golyó általi halálra, a többieket pedig súlyos börtönbüntetésre ítélték. Végül Szoboszlay Aladárt és kilenc társát végezték ki. A hozzátartozók kérésére a kolozsvári táblabíróság 2010-ben újratárgyalta a Szoboszlay-pert, és jogerősen felmentette az elítélteket.

MTI