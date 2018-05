Obama: az egyezmény felmondása komoly hiba

2018. május 9. 01:07

Barack Obama, az Egyesült Államok előző elnöke megfontolatlannak és komoly hibának minősítette Donald Trump döntését az iráni atomegyezmény felmondásáról.

Obama rövid közleményben fejtette ki álláspontját a jelenlegi elnök döntéséről.



"Úgy gondolom, hogy komoly hiba a JCPOA (közös átfogó cselekvési terv) kockáztatása anélkül, hogy Irán bármiképpen is megsértette volna a megállapodást" - fogalmazott a kommünikében.



A 2015-ben Teheránnal megkötött nukleáris egyezmény - amelyet az Egyesült Államok mellett az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Oroszország, Kína és az Európai Unió írt alá - Barack Obama elnökségéhez kötődik. Amerikai elemzők egy része az egyik nagy külpolitikai sikereként tartja számon.



Bár maga a volt elnök az elmúlt hónapokban nem aktivizálta magát a megállapodás életben tartása érdekében, volt külügyminisztere, John Kerry aktív "árnyékdiplomáciát" folytatott. Kerry kétszer is találkozott Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszterrel, legutóbb két héttel ezelőtt New Yorkban, tárgyalt Frank-Walter Steinmeier német államfővel, aki az egyezmény aláírásakor külügyminiszter volt, találkozott Emmanuel Macron francia államfővel és telefonon egyeztetett Federica Mogherinival, az Európai Unió külügyekért felelős biztosával is.



Kerry még kedden délelőtt is arra szólította fel Donald Trumpot, hogy ne mondja fel a nukleáris egyezményt.

MTI