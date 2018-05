Atomalku - Izrael máris Szíriát bombázta

2018. május 9. 10:33

Az iráni atomalku amerikai oldalról való felmondása után pár órával az izraeli légierő megtámadott egy szíriai katonai támaszpontot, Damaszkusztól közvetlenül délre - jelentette a szíriai sajtó, amely szerint a légvédelem lelőtt két rakétát.

A támaszponton csak anyagi károk keletkeztek – írta a kormány hírügynöksége, amely kiemelte, hogy a támadás röviddel azután történt, hogy az amerikai elnök Washington részéről egyoldalúan felmondta az Iránnal kötött atomalkut. Izrael nem adott hírt a légicsapásról, viszont korábban elrendelte, hogy nyissák meg az óvóhelyeket a Golán-fennsíkon.

Izrael elismerte a légicsapást

Izrael elismerte szerdán, hogy előző nap este hadserege légicsapást mért egy szíriai légi támaszpontra.

Jiszráel Kac hírszerzési és közlekedési miniszter a Jediót Ahronót című újság honlapján, a yneten jelentette be, hogy az izraeli légierő hajtotta végre a légicsapást



"Az irániak támadással fenyegettek, és mi ezt meghiúsítottuk"- közölte Kac néhány órával a Damaszkusztól délre történt támadás után. Kac szerint Izrael azt szeretné elérni, hogy az irániak eljussanak arra a stratégiai elhatározásra, hogy kivonulnak Szíriából.



A The Times of Israel című angol nyelvű honlap arról is beszámolt, hogy a Damaszkusz által azonnal Izraelnek tulajdonított légicsapásban kilenc Iránhoz köthető fegyveres is életét vesztette. Kilenc halottról adott hírt a szíriai harcokat nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH) nevű emigráns szervezet is. Damaszkusz szerint viszont a támaszponton csak anyagi károk keletkeztek



Jiszráel Kac beismerése szokatlan, ugyanis Jeruzsálem korábban nem vállalta magára a Szíriában végrehajtott, és a külföldi médiában általában neki tulajdonított szíriai rakétatámadásokat, noha nem is cáfolta, hogy szerepe lett volna bennük.

hirado.hu - MTI