Prága nem akarja megosztani az EU-t

2018. május 9. 13:59

Csehország nem kívánja vitatni az Európai Unió álláspontját Donald Trump amerikai elnök bejelentéséről, hogy az Egyesült Államok kilép az iráni atomprogram korlátozásáról szóló többoldalú szerződésből, de úgy véli, hogy az Egyesült Államok és Izrael aggályait nem lehet figyelmen kívül hagyni - jelentette ki Martin Stropnicky cseh külügyminiszter szerdán Prágában a cseh közszolgálati hírtelevíziónak (CT24) nyilatkozva.

A cseh külügyminiszter azt mondta: az uniós álláspontból hiányzik az a megállapítás, hogy Teherán ballisztikus rakéták kifejlesztésén dolgozik. "Izrael és az Egyesült Államok érveit, miszerint Irán megsértette a megállapodást, ezért nem szabad figyelmen kívül hagyni".



Federica Mogherini uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő korábbi nyilatkozata szerint az Európai Unió továbbra is elkötelezett az Iránnal kötött nukleáris megállapodás fenntartása mellett. Rövid sajtónyilatkozatában Mogherini arra szólította fel a nemzetközi közösség többi tagját, hogy az Egyesült Államok kilépésének ellenére is őrizzék meg a 2015-ben aláírt többhatalmi egyezményt, az ugyanis kulcsfontosságú a közel-keleti térség, Európa, illetve az egész világ biztonsága szempontjából. Hangsúlyozta: a szerződés tizenkét év munkájának az eredménye, működik, eddig elérte a célját, vagyis garantálta, hogy Irán nem fejleszt atomfegyvereket.



A cseh külügyminisztérium honlapján szerdán megjelent rövid nyilatkozat szerint Prága - egyetértésben az EU többi tagállamával - a nukleáris egyezményt nagyon fontos eszköznek tartja, amely csökkenti az atomfegyverek terjesztésének kockázatait.



A külügyminisztérium "ugyanakkor osztja a szövetségesek aggályait az iráni ballisztikus programmal kapcsolatban, amely nem járul hozzá a régió biztonságának megerősítéséhez", és úgy véli, hogy "a nemzetközi közösségnek ezzel továbbra is kiemelten kell foglalkoznia".

MTI