Négynapos fesztivált tartanak pünkösdkor az Őrségben

2018. május 9. 15:22

A pünkösdi ünnepi napokon művészeti programokkal várják a látogatókat az Őrségben a Virágzás napjai elnevezésű fesztiválon.

A május 18. és 21. között tartandó - sorban a huszonötödik - Virágzás napjai fesztiválon a lehetőségekhez mérten minden művészeti műfaj és annak sok árnyalata megjelenik - mondta el Sülyi Péter fesztiváligazgató a programismertető szerdai sajtótájékoztatón, Zalaegerszegen.



A rendezvénysorozat 1993-ban kulturális hagyományok nélkül indult el az Őrségben és 25 esztendőn át "élő maradt" - emelte ki Sülyi Péter.



Hozzáfűzte: minden esztendőben lehetőséget adnak a fiatal zenei tehetségeknek, közülük sokan a "virágzás napjain" kaptak késztetést arra, hogy a zenei pályát válasszák. Idén a Fiatalok pódiumán a fiatal zenészek alkotta JET trió május 19-én ad koncertet. Pünkösdhétfőn Szüts Apor zongora- és Bonino Anna-Sofia hegedűjátékát hallhatja a közönség.



A programok nagy része Őriszentpéteren, a Pajtaszínházban és a Malom Látogatóközpontban zajlik. A templomi koncerteknek különleges helyszíneket választottak: május 20-án Nagyrákoson, a templomban középkori és kortárs művek szólalnak meg énekhangra és cimbalomra. Pünkösdhétfőn Veleméren az Árpád-kori templomban Kelemen Barnabás első alkalommal játszik a korhű építésű, 1771-es barokk hegedűjén közönség előtt - ismertette a fesztiváligazgató.



A kamaraszínházi előadásokról, zenés irodalmi estekről elmondta: május 19-én Szalai Kriszta az Egy hajléktalan nő showja című előadását viszi színre. Hámori Gabriella május 20-án Gyarmati Fanni naplója című előadást mutatja be. A színházi produkció után Lovasi András, Heidl György és Gábor Andor trió gitárral és ütőhangszeres kísérettel szólaltat meg latin nyelvű himnuszokat. Május 21-én a felvidéki Csavar Színház és a Kor-Zár zenekar Nagy László rege a tűzről és jácintról című megzenésített művét adja elő.



Minden reggel kicsiknek szóló programokkal, Ungár Andrea zenés-mesés játszóházával indul a nap. Pünkösdhétfőn a Góbi Rita Társulat táncprodukciójába a gyermekek is bekapcsolódhatnak.



Tóth László Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Egyesület arról számolt be, hogy a fesztivál nyitó- és záró koncertjén zalaegerszegi muzsikusok közreműködnek. Május 18-án a Bartók és a parasztzene című előadáson ifj. Horváth Károly és a Zala zenekar, valamint Bognár Szilvia, Szokolay Dongó Balázs, Vizeli Balázs lép színpadra, Tóth László zongorán játszik Bartók műveket. A záró koncertet pünkösdhétfőn a Zala Szimfonikus Zenekar adja.

MTI