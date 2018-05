Ma sem találták a Szoboszlay-per áldozatait

2018. május 9. 17:20

Sikertelenül zárult az aradi Alsótemetőben az a keresési akció, amelyben a Szoboszlay-per 1958-ban kivégzett tíz áldozatának jeltelen közös sírját próbálták megtalálni - közölte az MTI-vel az ásatást vezető Gheorghe Petrov, a kommunizmus bűneit vizsgáló és az emigráció emlékét ápoló román intézet (IICCMER) szakértője.

Gheorghe Petrov elmondta: a talajszkennerrel kijelölt három parcella egyikében sem találták meg az áldozatok maradványait. Hozzátette: továbbra is azt tartják a legvalószínűbbnek, hogy a kommunista koncepciós per áldozatait az aradi Alsótemetőben földelték el egy jeltelen közös sírba. Erre egy egykori rendőrtiszt szóbeli közlése utal.



"A tűt keressük a szénakazalban. Bármennyire előrehaladott is a talajszkennelési technika, a felszíni gödröket nem lehet észlelni ezzel. Márpedig feltételezhető, hogy a kivégzett áldozatoknak nem ástak mély gödröt, éppen csak elföldelték őket valahol" - mondta Gheorghe Petrov.



A régész hozzátette: van még esély a kivégzett áldozatok csontjainak megtalálására, mert az ügyben emberölés, valamint emberiesség elleni bűncselekmény gyanújával a temesvári katonai ügyészség is vizsgálatot indított egyelőre ismeretlen elkövetők ellen, és az ügyészség olyan dokumentumokhoz is hozzáférhet, amelyek a kutatók számára elérhetetlenek. A kutató szerint az IICCMER által ismert dokumentumok alapján elképzelhető, hogy az egykori felelősök közül egyesek még ma is élnek.



Szoboszlai Aladárt lelkészt és 56 vádlott-társát államellenes összeesküvés vádjával ítélték el 1958-ban. A pécskai (Pecica) római katolikus pap Confederatio című művében egy Arad központú román-magyar konföderáció létrehozásáról írt. Több társával azt tervezték, hogy az 1956-os magyar forradalommal párhuzamosan Romániában is forradalmat robbantanak ki. A Securitate azonban hamar felgöngyölítette az ügyet és letartóztatta a szervezkedőket.



A Szoboszlay-perben 11 vádlottat golyó általi halálra, a többieket pedig súlyos börtönbüntetésre ítélték. Végül Szoboszlay Aladárt és kilenc társát végezték ki. A hozzátartozók kérésére a kolozsvári táblabíróság 2010-ben újratárgyalta a Szoboszlay-pert, és jogerősen felmentette az elítélteket.

MTI