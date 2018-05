Migránsok perlik Olaszországot

Pert indított Olaszország ellen migránsok egy csoportja, mert süllyedő gumicsónakjukból kimentésükkor nem Európában tették partra őket, hanem visszavitték az embereket a kiindulási pontjukra. A képviseletüket ellátó nemzetközi ügyvédcsoport szerint sérültek az emberi jogaik, mert Líbiában kínzás és embertelen bánásmód vár rájuk. Az olasz állam úgy véli, a migránsok érdekében cselekedett.

Felvételek készültek arról, ahogy tavaly novemberben a Földközi-tengeren Líbia partjaitól nem messze mentőakciót hajtanak végre a parti őrség emberei. Nagyjából 130, többségében nigériai migráns indult útnak Európa felé egy gumicsónakban, amikor hajójuk süllyedni kezdett. Mentésükre elsőként egy olasz hajó, a Ras Jadir érkezett, fedélzetén a líbiai parti őrséggel. Velük egy időben egy német segélyszervezet gumicsónakokkal is mentette a vízből az embereket. Akiket a segélyszervezet emberei mentettek ki, azok Olaszországba kerültek, akiket a líbiai parti őség, azokat visszavitték Líbiába.

Az olasz kormány egy európai uniós szerződés érdekében együttműködik a líbiai parti őrséggel az illegális bevándorlók Líbiában tartása és az oda való visszaszállításuk érdekében.

„Azok közül, akiket a Líbiai parti őrség hajója vett fel, többen újra beugrottak a vízbe, és megpróbálták elérni a Sea Watch szervezet hajóját, hogy Olaszországba jussanak. De őket is visszaszállították végül Líbiába. Befogadótáborokba vitték őket, ahol nagy számban erőszakot követnek el ellenük, és megsértik az emberi jogaikat” – mondta egy ügyvéd.

Az akkor kimentett és visszavitt nigériai migránsok közül 17-en a múlt héten pert indítottak a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságnál Olaszország ellen. Szerintük ugyanis azzal, hogy az ország együttműködik a líbiai parti őrséggel, megsérti a visszafordított migránsok emberi jogait.

Olaszország még tavaly februárban kötött migrációs megállapodást Líbiával, amivel jelentősen, több mint 80 százalékkal csökkent az Észak-Afrikából Európába érkezők száma.

Az olasz állam a perben azzal védekezik, hogy a törvényeknek megfelelően cselekszik, és az egyezménnyel is a migránsokat segíti. Az ügy akár évekig is elhúzódhat, és ha a migránsok javára hoz ítéletet a bíróság, akkor kárpótlást is kaphatnak.

