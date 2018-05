Trump visszavonná a bíráló újágírók akkreditációját

2018. május 9. 22:02

Donald Trump amerikai elnök visszavonná a kormányát bíráló újságírók akkreditációját.

Az elnök szerdán Twitter-bejegyzésben támadt neki a szerinte hamis híreket gyártó médiumoknak, azzal vádolva őket, hogy - mint állította - nem a valóságnak megfelelően és igazságtalanul tudósítanak elnöki tevékenységéről.



"A hamis híreket gyártó újságírók túlóráznak. Éppen most érkezett a jelentés, hogy csodás sikereink ellenére, amelyeket a gazdaságban és más területeken is elértünk, a személyemet érintő televíziós tudósítások 91 százaléka negatív és hamis információkat tartalmaz"- fogalmazott mikroblogjában az elnök. Trump feltette a kérdést: "Miért is dolgozzunk együtt a médiával, amikor korrupt? Visszavonjuk az akkreditálásukat?".



A Fehér Ház-i tudósítók szövetsége azonnal közleményben válaszolt Trumpnak. "Néhányan szemet hunyhatnak az elnök sajtóról mondott gyújtó hatású retorikája fölött, de csupán az a tény, hogy az elnök nem kedvel tudósításokat, nem jelenti egyúttal azt is, hogy ezek hamis hírek lennének" - írta közleményében Margaret Talev, az amerikai tudósítók szövetségének vezetője, aki a Bloomberg hírügynökség Fehér Ház-i tudósítója.



Talev leszögezte: "egy szabad sajtónak egyaránt tudósítania kell jóról és rosszról, nagy jelentőségű dolgokról és hétköznapiakról, s mindezt félelem vagy részrehajlás nélkül".



Az újságírónő, aki szerdán - az elnök mikroblog-bejegyzése után - több televíziós interjúban is védte az újságírás becsületét, hangsúlyozta azt is: durva támadás lenne az amerikai alkotmány szólás-, és sajtószabadságot biztosító első kiegészítése ellen, ha az elnök megpróbálná megakadályozni a szabad és független sajtót abban, hogy tudósítson az ország működéséről.



Donald Trump elnöksége kezdetétől harcban áll a médiával. Korábban már felvetette azt is, hogy esetleg megszüntetik a Fehér Házban tartott napi sajtótájékoztatókat és új törvényekkel szabályoznák, hogy könnyebb legyen újságírókat és médiumokat perelni. A felvetéseket azonban egyelőre nem követték tényleges intézkedések.



Most először fordult elő azonban, hogy Donald Trump konkrétan felvetette: a kritikus hangú újságíróktól megvonnák az akkreditációt.

MTI