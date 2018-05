Hazaérkeztek a szabadon engedett amerikaiak

2018. május 10. 10:44

Megérkeztek az Egyesült Államokba helyi idő szerint csütörtök hajnalban azok az amerikaiak, akiket Észak-Korea engedett szabadon előző nap.

Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump személyesen köszöntötte őket az Andrews katonai támaszponton, Washington mellett.

Helyi idő szerint éjjel fél háromkor érkezett meg a Washingtontól mintegy félórányi autóútra lévő Andrews légitámaszpontra Mike Pompeo külügyminiszter repülőgépe, s harminc percen belül leszállt a második gép is, amely a három volt elengedett foglyot hozta.

Fogadásukra a katonai repülőtéren két tűzoltóautó közé óriási amerikai zászlót feszítettek ki, vörös szőnyeget terítettek le, és Donald Trump és Melania Trump, valamint Mike Pence alelnök és hitvese, Karen várta a hazatérőket. Az elnöki pár felszállt a repülőgépre is, hogy ott köszöntse a három férfit.

Tom Brenner/The New York Times

"Igazán különleges éjszaka ez e három, valóban nagyszerű ember számára" - fogalmazott Trump a jelenlévő újságíróknak. De legbüszkébb arra lesz - tette hozzá - ha sikerül elérni, hogy az egész Koreai-félsziget atomfegyvermentes legyen. Az elnök leszögezte: valóban hisz abban, hogy Kim Dzsong Un észak-koreai vezető "be akarja vezetni országát a való világba". Az egyik újságíró kérdésére, miszerint elképzelhetőnek tartja-e, hogy egy napon Észak-Koreába is elutazzék, Trump azt mondta: még ez is megtörténhet.

Donald Trump ismét megköszönte Kim Dzsong Unnak a három amerikai szabadon bocsátását, s leszögezte, hogy az amerikai-észak-koreai kapcsolatokban "új alapokról indulnak".

A három koreai gyökerű amerikai a külügyminiszter gépén hagyta el Phenjant, együtt Japánba repültek, ahol az Andrews légitámaszponton a jól érzékelhetően meggyötört és megtört férfiak orvosi felszereléssel és személyzettel ellátott repülőgépre szálltak át.

A két gép Alaszkában leszállt üzemanyag-utánpótlásért, s ezzel egy időben a washingtoni külügyminisztérium kiadta Kim Hak Song, Tony Kim és Kim Dong Chul közös nyilatkozatát, amelyben megköszönték Donald Trumpnak, Mike Pompeónak, az amerikai kormányzatnak és az amerikai népnek, hogy hazahozták őket.

A volt foglyokat a marylandi Bethesdában lévő Walter Reed katonai kórházba vitték további részletes kivizsgálásra.

Doug Mills/The New York Times

Tom Brenner/The New York Times

MTI