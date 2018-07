Medve mászkál az M30-as mellett

2018. július 9. 11:34

Újabb medve-riasztás: most Mályi önkormányzata figyelmezteti a lakosságot. A medvéről videó is készült. Az M30-as autópálya mellett, Nyékládháza és Kistokaj között, a 17. kilométernél ismételten észlelték egy medve jelenlétét - írja a borsodhír.hu. Kérjük a lakosság fokozott figyelmét. Amennyiben valaki észleli az állatot, ne közelítse még, azonnal hívja a 112 és segélyhívót. A Nemzeti Park munkatársait értesítettük – írja Facebook-oldalán Mályi önkormányzata, ahol videót is közzétettek a nagyvadról.