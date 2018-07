MSZP: 2020 után is maradjon 5 százalék az új lakások áfája

Az MSZP felszólítja a kormányt, hogy 2020 után is 5 százalék legyen az új lakások áfája – közölte az ellenzéki párt alelnöke hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. Szanyi Tibor elmondta azt is, világosabb szabályokat kell tartalmaznia az Európai Unió készülő szerzői jogi szabályozásának. A politikus arra reagált, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter a múlt héten közölte, nem hosszabbodik meg a lakásépítés 2019-ig tartó áfakedvezménye, mivel az intézkedés átmeneti időszakra szólt, és a kormány nem is tett felelőtlen ígéreteket ennek ellenkezőjére.