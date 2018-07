Az amerikai elnök ismét a NATO-tagokat bírálja

2018. július 9. 19:46

Donald Trump amerikai elnök ismét a NATO-tagországokat bírálta, mert szerinte nem költenek eleget a saját védelmükre.

Hétfőn reggel közzétett Twitter-bejegyzésében az elnök ismételten hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok minden más országnál többet költ a NATO-ra.

"Ez nem korrekt, ez nem fogadható el" - fogalmazott Trump. Hozzátette: "ezek az országok ugyan megnövelték hozzájárulásaikat amióta hivatalba léptem, de még többet kell tenniük. Németország egy százalékot fizet be, az Egyesült Államok négy százalékot" - írta, utalva arra, hogy Berlin és Washington a bruttó hazai összterméke (GDP) hány százalékát fizeti be a NATO-költségvetésébe.

Donald Trump már a 2016-os elnökválasztási kampányában is rendszeresen felhozta, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének országai nem tesznek eleget befizetési kötelezettségeiknek, s elnökként is többször utalt arra: akár még az is előfordulhat, hogy az Egyesült Államok nem teljesíti majd a közös védelmi elkötelezettségeit, ha a többi tagország elmarad a befizetésekkel. Pár nappal ezelőtt megjelent amerikai lapértesülések szerint a Pentagon (védelmi minisztérium) annak lehetőségét is vizsgálja, hogy a magas költségek miatt csökkenti, vagy vissza is vonja az amerikai katonákat Németországból.

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára a The Wall Street Journal internetes oldalán vasárnap délután Amerika NATO-szövetségesei felzárkóznak címmel megjelentetett publicisztikájában leszögezte: arra számít, hogy nyolc NATO-tagország már az idén eléri a GDP 2 százalékát elérő védelmi költségvetési szintet. Stoltenberg utalt arra, hogy a NATO 2014-es csúcstalálkozóján valamennyi tagország ígéretet tett arra, hogy nem csökkenti a védelmi kiadásait és növeli befizetéseit a közös védelemre. "Ezt az ígéret betartják" - fogalmazott a szervezet főtitkára, s hangsúlyozta, hogy "hosszú évek hanyatlása után" az idén már Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország és Románia is teljesíti a kétszázalékos befizetési kötelezettséget.

A NATO e héten szerdán és csütörtökön tartja csúcsértekezletét Brüsszelben.

MTI