Karácsony: Hősi halott nem leszek még egyszer

2018. július 10. 23:33

Teljesen reménytelen helyzetbe állt bele az országgyűlési választások kampányában – erről Karácsony Gergely mesélt az Egyenes Beszéd Kontra című műsorban. Noha a Párbeszéd társelnöke jelenleg nem lát túl sok pozitívumot a jövő évi önkormányzati választást illetően, úgy véli: az ellenzéknek el kell kezdenie megteremteni az együttműködés feltételeit.

Az ellenzéknek egy erős főpolgármester-jelölt kell, a lehetséges jelöltek között pedig az ő neve is szerepel a felmérések alapján – erről maga Karácsony Gergely beszélt az Egyenes Beszéd Kontra című műsorban. Az újságírók össztüze között a Párbeszéd társelnöke azt is elmondta: nem lesz olyan önfeláldozó, mint a parlamenti választáson. Akkor egy „teljesen reménytelen helyzetbe állt bele”, és nagyon rossz helyzetből húzta fel az MSZP-Párbeszéd szövetséget egy közepes szintig. Most azonban leszögezte: „Hősi halott nem leszek még egyszer”.

Mint mondta, ha azt gondolja, hogy Budapesten lehet nyerni, akkor ebben polgármester-, de főpolgármester-jelöltként is szívesen részt vesz. Amennyiben nem így érzi, akkor is megteszi azt, amit megkövetel a haza, vagyis ahogyan mondta: „Zuglót hozom újra”, persze hozzátette: az sem lesz egyszerű.

A politikus jelenleg nem látja annak esélyét a fővárosban, hogy az ellenzék nyerjen.

Azt sem kívánja senkinek, hogy hogy egy esetleges ellenzéki főpolgármesternek a megválasztása után fideszes többségű közgyűléssel kelljen dolgoznia. A jövő évi önkormányzati választásokig még bő egy év van hátra, Karácsony pedig úgy véli: el kell indítani az együttműködés folyamatát, és eldönteni többek között azt, hogy lesz-e előválasztás, vagy maradnak a tárgyalások. Személy szerint a politikus az előválasztás ötletét favorizálja, hiszen úgy véli: nagy előnyt jelenthetne az a kiválasztott ellenzéki jelölteknek, és fontos kérdéseket is meg lehetne vitatni.

Nem lepődött meg

A jövő mellett a múltról is beszélt a politikus, méghozzá a vasárnapi időközi polgármester-választásról. Mint mondta: nem lepődött meg a Fidesz nagyarányú győzelmén, és messzemenő következtetéseket sem lehet levonni abból, tekintve, hogy olyan kerületről van szó, ahol tíz év óta minden választáson „pont ugyanaz az eredmény született”. A mai közhangulat szerinte olyan, hogy gyakorlatilag mindenki a pokolba kívánja a politikát, kivéve azt a szűk réteget, aki elmegy szavazni, közülük pedig a Fidesznek nagy többsége van. A Párbeszéd társelnöke azt is elmondta a VIII. kerületi választással kapcsolatban: még a kiírás előtt fogadásokat kötött, hogy a részvétel 25% alatt lesz, miközben a két jelölt között minimum húsz százaléknyi különbség lesz. Éppen ezért gondolja úgy, hogy akkor se lehetne messzemenő következtetéseket levonni, ha az ellenzék győzött volna. Bár nem a hurráoptimizmus szól belőle, de hozzátette: az utóbbi csaknem 10 évben egy demokratikus ellenzéki jelölt sem kapott annyi voksot, mint Győri Péter.

Az alapvető probléma szerinte az – folytatta –, hogy a pártok egymásra tologatják a felelősséget, amikor pedig látszik, hogy egy választás eredménytelen lesz, egy civil jelölt mögé állnak be, mint tették azt Győri Péter esetében is. Az ellenzéki térfélen, mint mondta, voltak olyan pártok is, akiknek az érdekük az volt, hogy „a lehető legmesszebb legyenek” ettől a választástól, látható volt ugyanis, hogy a választás nem lesz sikeres. Győri Pétert jó jelöltnek tartotta, politikát is lehetne építeni köré, de amíg nincs elvégezve a politikai munka az országban, addig a kampányban sem lehet valaki sikeres.

Tarlós verhető?

Arról is beszélt, hogy ha a pletykák ellenére, papírforma szerint lesz önkormányzati választás 2019 őszén, akkor „az ellenzék már most el van késve”. Egy akkori jó szereplés elengedhetetlen lenne és pozitív fejlemény is egy 2022-es kormányváltáshoz, vélekedik a politikus. Szerinte az ellenzék nincs benne a vidéki társadalomban, ami pedig elengedhetetlen, mint ahogyan az is, hogy jelen legyenek, embereket építsenek fel, és helyi ügyeket vigyenek. Noha nem tűnt túlságosan pozitívnak a Párbeszéd társelnöke a jövőt illetően, arra is van esély szerinte, hogy az ellenzék megnyerje Budapesten az önkormányzati választást, miközben Tarlós István indítása a Fidesznek a legkedvezőbb – legalábbis a mutatók is ezt támasztják alá. Karácsony azt állítja: ha Tarlós István nem vállalná a főpolgármester-jelöltséget, akkor a közvetlen választás is megszűnne. Majd azzal folytatta: „Tarlós verhető és Budapest is nyerhető”, amennyiben az ellenzék elkezdi a szükséges lépéseket, és ez nem merül ki abban, hogy lesz-e összefogás vagy nem. Ha utóbbi lesz, akkor a fővárost nem az ellenzék nyeri meg.

A politikus azt is hátránynak érzi, hogy Budapesten nincs vezető ereje az ellenzéknek, noha ők kapták a legtöbb szavazatot az MSZP-Párbeszéd szövetséggel, mint ahogyan azt is, hogy nem látja azokat a polgármester-jelölteket, akik szívós munkával vittek volna ügyeket az utóbbi években. Ezeknek a jelölteknek maguktól kellene kitermelődniük, nem alkudozni róluk. Karácsony az I. kerületben párttársát, V. Naszályi Mártát, míg a II. kerületben Őrsi Gergelyt indítaná, ha rajta múlna. A harmadik kerületben Kiss László, a negyedikben Trippon Norbert neve merülne fel nála.

atv.hu