Bemutatta migrációs mestertervét Horst Seehofer

2018. július 10. 23:43

Egyensúlyt kell teremteni a segítőkészség és országunk teljesítőképessége között

Bemutatta kedden Berlinben 63 pontból álló "migrációs mestertervét" Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter.

A csomag négy területen megvalósítandó intézkedéseket javasol a migrációs helyzet rendezése, ellenőrzése és korlátozása érdekében. Külön csoportosítja, hogy milyen teendők vannak azokkal az országokkal kapcsolatban, ahonnan a menedékkérők érkeznek, amelyeken áthaladnak, milyen intézkedéseket kell meghozni belföldön és európai uniós szinten.

A dokumentum kiemeli, hogy a jelenlegi határellenőrzés a német-osztrák határon 2018 novemberéig tartható fenn az érvényben lévő schengeni szabályok alapján, de addig is új határőrizeti rendszert alakítanak ki Németország és Ausztria határán, tranzitközpontokat állítanak fel, feltartóztatandó azokat a menedékkérőket, akik már másik uniós tagállamban is adtak be menedékkérelmet. Őket - kétoldalú megállapodás alapján - azonnal visszaküldik oda, vagy ha ez nem lehetséges, akkor Ausztriába, szintén azt követően, hogy a német hatóságok megállapodtak Ausztriával.

Egyensúlyt kell teremteni a segítőkészség és országunk teljesítőképessége között, nem tudunk korlátlanul befogadni embereket - jelentette ki sajtótájékoztatóján Seehofer.

A miniszter hangsúlyozta: ez a szövetségi belügyminisztérium mesterterve, amelyet július 4-én véglegesítettek, így nem tükrözi azokat a megállapodásokat, amelyekről a múlt hét második felében állapodtak meg a koalíciós pártok.

"Ez nem a koalíció, hanem a szövetségi belügyminisztérium mesterterve" - húzta alá Horst Seehofer. Ezzel magyarázta azt is, hogy a javaslatban szerepelnek azok a tranzitközpontok, melyek a későbbi koalíciós megállapodásban nem.

A koalíciós pártok a múlt héten tranzitközpontok helyett abban állapodtak meg, hogy úgynevezett tranziteljárásban állapítják majd meg, hogy kit lehet majd visszafordítani a határról.

Seehofer kiemelte, hogy nehéz tárgyalásokra számít a többi uniós tagállammal, de még júliusban szeretne tisztán látni abban a kérdésben, hogy mely országokkal milyen egyezségre lehet jutni.

"Minél kevesebbre képes Európa, annál több értelmet nyernek a tagállami intézkedések" - húzta alá a német belügyminiszter.

Seehofer hangsúlyozta, hogy elsősorban a származási országokban kell felszámolni a migráció kiváltó okait, hogy ne induljanak el ilyen sokan Európa és Németország felé, és e célból a nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó minisztériummal is együtt fog működni. "Az emberségesség a származási országokban kezdődik" - fogalmazott a tárcavezető.

Seehofer elmondta, hogy nem lát ellentmondást az európai és a tagállami intézkedések között, és ő maga is jobban szeretné, hogy a migráció kérdésében európai megoldás szülessen.

A német belügyminisztérium által közzétett dokumentumban az áll, hogy a származási országokban javítani kell a foglalkoztatást, segíteni kell, hogy a gyerekek iskolába járhassanak, elő kell mozdítani a befektetéseket, segíteni kell a hazatérést és a visszailleszkedést. Mindemellett javítani kell a nemzetközi rendőri együttműködést.

A tranzitországokban a mesterterv alapján "biztonságos helyeket" kell létrehozni, például Észak-Afrikában és a Szahara déli peremén húzódó Száhel-övezetben. Ebben Berlin az ENSZ együttműködésére is számít, és Németország több uniós forrást irányozna elő Afrika fejlesztésére. Ezeken kívül határrendészeti képzést, anyagi és logisztikai támogatást javasolt a dokumentum a tranzitországoknak.

Az Európai Unióban a mesterterv alapján meg kellene erősíteni, és uniós határőrséggé kellene átalakítani a Frontexet, emellett be kell tartatni az érvényes Dublini Rendelet előírásait, és létre kell hozni egy uniós menekültügyi rendszert. A német belügyminisztérium szerint ezzel felgyorsíthatók az eljárások és kiküszöbölhetők a visszaélések, valamint a továbbvándorlás egyik uniós országból a másikba.

A belügyi, tagállami intézkedések között első helyen szerepel a schengeni övezet külső határainak jobb védelme, megerősítendő a rendőri együttműködést német szövetségi és tartományi szinten, továbbá a szomszédos országok hatóságaival egyaránt.

A javaslat a német menekültügyi rendszerhez is alaposan hozzányúlna, az eljárások optimalizálására hivatkozva. Leszögezi, hogy fel kell állítani a német mozaikszóval AnkER-nek (ami magyarul horgonyt jelent) nevezett létesítményeket. A tervek szerint a teljes néven Ankunfts-, Entscheidungs- und Rückführungszenternek nevezett befogadóközpontokban egy helyre kerülne az egész menekültügyi eljárás, ugyanis itt befogadnák a menedékkérelmeket, döntenének róluk, s elutasítás esetén a kitoloncolási eljárást is megkezdenék. A javaslat szerint súlyos szankciókra számíthat az is, aki nem működik együtt kellőképpen az eljárás során.

Mindazonáltal a dokumentum nem csak a menedékkérők távoltartását és kitessékelését szabályozza. Seehofer is világossá tette, hogy aki jogosult a védelemre, az maradhat. Ezért a javaslat a befogadottak integrációját elősegítő intézkedéseket is tartalmaz.

MTI