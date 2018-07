TVE: indokolatlanul magas a jégkrémek cukortartalma

2018. július 11. 11:27

A eperjégkrémek sokszor indokolatlanul sok cukorral készülnek, több termék pedig fölösleges aromát is tartalmaz, a gyümölcstartalom a legjobb esetben sem közelíti meg a 30 százalékot - közölte a Tudatos Vásárlók Egyesülete szerdán az MTI-vel.

A 13 eper- vagy epres jégkrém vizsgálatakor kritikus anyagot nem találtak, de szinte mindegyik tartalmazott állagjavításra használt allergizáló adalékot. Kifogásolták, hogy a vizsgált jégkrémek közül csak 4 készült tejszínnel, a többihez tejsavóport használtak. Az egyesület szerint indokolatlan, hogy 2 kivétellel mindegyik termék tartalmazott mesterséges aromákat, noha - mint írták - jó minőséget ezek nélkül is el lehet érni. Az olcsóbb, literenként 350 és 800 forint közötti termékek szinte alig, akár 1 százaléknál is kisebb arányban tartalmaznak gyümölcsöt, de a legdrágábbaknál is legfeljebb 20-26 százalék volt az epertartalom - írták.

A közlemény szerint a fogyasztók sokszor nem tudják, hogy a Magyar Élelmiszerkönyv szerint csak 15 százalék feletti gyümölcstartalomnál lehet a termékeket gyümölcsjégkrémnek nevezni. Ennél csekélyebb aránynál a gyümölcsös jégkrém, aroma felhasználásával készült termékekre pedig a gyümölcs ízű jégkrém megnevezés kötelező - írták.

A vizsgálat eredménye a Tudatos Vásárlók Egyesületének oldalán olvasható.

MTI