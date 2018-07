Büdzsé - garantált az agrárium biztonságos növekedése

2018. július 12. 22:35

A jövő évi költségvetés garantálja a magyar agrárium erősödését, biztonságos növekedését és újabb áfacsökkentéssel segíti a családokat - mondta az agrárminiszter csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten.

Nagy István kiemelte, hogy jövőre az idei évhez képest 12 milliárd forinttal bővül az Agrárminisztérium költségvetése, és a többletforrásoknak köszönhetően megteremthetők azok a lehetőségek, amelyek az ágazat versenyképességét és termelőképességét fokozzák.

A jövő évi büdzsében az agrárium szinten minden területére több jut: tovább erősítik az élelmiszerbiztonságot, az állategészségügyet, fejlesztik az agrárkamarai vidéki hálózatot, a nemzeti parkokat, a meteorológiai szolgálatot - ismertette. Emellett a tárca folytatja az agrárium fejlesztését nehezítő osztatlan közös földtulajdonok megszüntetését, a zárkertek fejlesztését, a magyar borászat és méhészek támogatását.

Nagy István kifejtette, hogy jövőre 5,5 milliárd forinttal nő a tárca által fenntartott intézmények finanszírozására fordítható összeg 2018-hoz képest. Jövőre többletforrást kap többek között a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), ennek mértéke egymilliárd forint, a mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei pedig 2,2 milliárd forinttal nagyobb összegből gazdálkodhatnak majd.

Mintegy 688 millió forinttal több jut a génmegőrzési intézményekre, de jobban járnak a nemzeti park igazgatóságok, mivel 140 millió forinttal nagyobb összegből gazdálkodhatnak majd 2019-ben, mint idén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 600 millió forint többletforrást kap egy új időjárási radar létesítésére, amely az országos jégkármegelőző rendszer munkáját segíti majd - sorolta.

A miniszter ismertette, hogy az agrárágazati célfeladatokra fordítható összeg 5,77 milliárd forinttal nő majd jövőre 2018-hoz képest, a 79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK) szervezésére 1,2 milliárd forint jut, a vidéki hálózat fejlesztésére több mint 897 millió forint áll jövőre rendelkezésre, a Tokaj-hegyaljai borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatására 688 millió forintos keretet biztosít a kormány.

Kiemelte, hogy 2019-től újabb áfacsökkentés segíti a magyar családokat. A tartós és féltartós (UHT, ESL) tejek áfája is 5 százalékra csökken, amivel 20 milliárd forintot spórolnak a családok. A kormány célja az, hogy a legkisebb áfa terhelje a legfontosabb élelmiszereket, ugyanakkor a mérséklésnek gazdaságfehérítő hatása is van. A gabonatermékek esetében a kormány javaslata alapján 2018. december 31-ét követően is fennmarad a fordított adózás rendszere - tette hozzá.

A miniszter rámutatott: a tisztán nemzeti költségvetésből megvalósuló támogatások jövőre 2010-hez képest mintegy 50 milliárd forintról csaknem 99 milliárd forintra nőnek, az uniós kiegészítéssel működő támogatások pedig megnégyszereződnek, és elérik a 12 milliárd forintot.

Kitért arra is, hogy a következő uniós költségvetésről már megkezdődtek a tárgyalások, Brüsszel egy olyan költségvetési javaslatot készített elő, ami többek között a magyar gazdáktól venne el pénzt, amiből a bevándorlást elősegítő célokat támogatná. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a gazdák érdekei ne sérüljenek - jelentette ki Nagy István.

MTI