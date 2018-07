Trump: "álhír", amit a Sun közölt

2018. július 13. 18:25

Az amerikai elnök szerint "álhír", ahogy a vele készített interjút a The Sun című brit napilap közölte.

Donald Trump, aki kétnapos hivatalos látogatáson tartózkodik Nagy-Britanniában, pénteken Theresa May brit miniszterelnökkel tárgyalt a brit kormányfők vidéki rezidenciáján, Chequersben.

A tárgyalások napjára időzítve jelent meg az erőteljesen EU-szkeptikus irányvonalú jobboldali brit tömeglapban az elnökkel készült interjú, amelyben a The Sun idézete szerint az hangzott el, hogy ha Nagy-Britannia a Brexit után is szoros kereskedelmi kapcsolatokat tart fenn az Európai Unióval, az lehetetlenné tenné a brit-amerikai szabadkereskedelmi megállapodást, amelyre London törekszik.

A pénteki chequersi kétoldalú megbeszélés utáni közös sajtótájékoztatón Trump az óriási feltűnést keltő interjúról szólva kijelentette: "a sztori általánosságban rendben volt", de kihagyták belőle "azokat a nagyszerű dolgokat", amelyeket ő Theresa Mayről mondott.

Image: PA

Image: Getty

Image:AFP

"Szerencsére mi is rögzíteni szoktuk, amit riportereknek mondunk - ezt hívják álhírnek" - fogalmazott Trump az interjú közlési módjára utalva, nem részletezve ugyanakkor, hogy szerinte a The Sun által közöltek melyik része nem felel meg a valóságnak.

Trump a sajtótájékoztatón az NBC és a CNN amerikai televíziós társaságokat is álhírek közlésével vádolta meg, és nem is engedte, hogy a CNN tudósítója kérdést tegyen fel neki.

A The Sun pénteki beszámolója szerint Trump az interjúban azt mondta: ha Nagy-Britannia olyan jellegű megállapodásra jut az EU-val, amilyen a brit kormány legújabb javaslatcsomagjában szerepel, akkor az Egyesült Államok inkább az Európai Unióval tárgyal, és ebben az esetben valószínűleg nem lesz brit-amerikai kereskedelmi egyezmény.

A The Sun online kiadása az interjú szövegéhez több hangfelvételt is mellékelt, és ezeken ténylegesen elhangzottak azok a részletek, amelyeket a lap az elnöktől a brit kormány Brexit-stratégiájával kapcsolatban idézett.

Az amerikai elnök arra a javaslatcsomagra utalt, amelyeket Theresa May és kabinetjének tagjai a múlt pénteki, szintén Chequersben tartott kihelyezett kormányülésen fogadtak el az unióval fenntartandó kereskedelmi kapcsolatok szabályozásáról.

Az Európai Bizottság számára kidolgozott brit kormányzati indítvány egyik legsarkalatosabb eleme az, hogy London közös szabadkereskedelmi térség létrehozását javasolja az EU-nak, és fokozatosan kialakítana az unióval egy olyan vámszabályozási rendszert is, amelyben szükségtelen lenne a vámellenőrzés a kétoldalú kereskedelemben, olyan módon, mintha Nagy-Britannia és az Európai Unió "kombinált vámtérséget" alkotna.

A brit kormányfővel tartott pénteki chequersi sajtótájékoztatón Trump kijelentette: ő csak annyit kér Theresa Maytől, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kereskedelmi forgalmát semmiféle külső korlátozás ne akadályozza.

"Olvastam olyan jelentéseket, amelyek szerint ez nem lesz lehetséges, de miután beszéltem a (brit) miniszterelnök embereivel, képviselőivel, kereskedelmi szakértőivel, most már úgy hiszem, hogy ez abszolút lehetséges" - fogalmazott az amerikai elnök.

Theresa May a sajtótájékoztatón kijelentette: a brit EU-tagság megszűnése után semmi nem fogja korlátozni Nagy-Britanniát abban, hogy a világ más országaival kereskedelmi megállapodásokat kössön. A brit kormányfő hozzátette: mivel Nagy-Britannia az EU vámuniójából is kilép, lehetővé válik számára a független kereskedelmi politika kialakítása és kereskedelmi megállapodások megkötése az Egyesült Államokkal és más országokkal.

Theresa May éppen a Trumppal készült interjú pénteki megjelentése előtt, az amerikai elnök és felesége tiszteletére adott csütörtök esti díszvacsorán felszólalva hangsúlyozta, hogy London a brit EU-tagság megszűnése után szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni az Egyesült Államokkal. May szerint Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból "példátlan lehetőséget" teremt a még szélesebb brit-amerikai gazdasági együttműködésre, és e lehetőségek között van a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás is.

A Sky Data közvélemény-kutató csoport pénteken készített gyorsfelmérése kimutatta, hogy a britek abszolút többsége, 51 százaléka szerint Trump helyesen tette, hogy az interjúban kifejtette nézeteit a Brexit-folyamatról, 45 százalékuk gondolja úgy, hogy az amerikai elnöknek nem kellett volna nyilvánosan hangoztatnia véleményét.

Ugyancsak 51 százalékuk szerint viszont Donald Trump megbízhatatlan - közülük 38 százalék szerint "nagyon megbízhatatlan" - kereskedelmi tárgyalópartner, és 44 százalék mondta azt, hogy megbízható kereskedelmi tárgyalópartnernek tartja az amerikai elnököt.

Trump nagy-britanniai látogatása ellen Londonban egész nap tízezrek tüntettek. A tiltakozók a parlament épületegyüttesénél a magasba engedtek egy hatalmas, Trumpot dühösen síró csecsemőként ábrázoló narancssárga léggömböt is. A szervezők szerint ugyanis az amerikai elnök így viselkedik, ha valami nem a kedve szerint történik.

Image: AFP OR LICENSORS

Trump és felesége a hivatalos program végeztével rövid udvariassági látogatásra volt hivatalos II. Erzsébet királynőhöz Windsor ősi uralkodói rezidenciájára. Az elnöki házaspár a hétvégét Skóciában tölti magánjellegű programokkal.

MTI