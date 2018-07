Rendkívüli ülést tart a parlament

Az Országgyűlés jövő héten dönt a 2019-es költségvetésről, a gyülekezési jogról és a magánélet védelméről szóló törvényjavaslatokról, valamint elfogadja az életvitelszerű közterületi tartózkodással összefüggő szabálysértési törvény módosítását.

Jövő héten hétfőn, kedden és pénteken ülésezik a T. Ház a kormány kezdeményezésére a parlamenti honlapra csütörtökön felkerült napirendi javaslat szerint. A kabinet 29 törvény tárgyalását kérte a rendkívüli ülésen.

Hétfőn döntenek a képviselők a jövő évi büdzsé összegző módosító javaslatáról, ennek keretében a költségvetés főösszegeiről is. Kedden a napirend előtti felszólalások után határozathozatalok lesznek, számos nemzetközi egyezmény kihirdetése mellett elfogadják a 2019-es költségvetés megalapozásáról szóló törvényjavaslatot. Ekkor lesz döntés a többi között a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény módosításáról, illetve a választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról is.

A határozathozatalokat követően a parlament 11 olyan törvényjavaslat összegző módosító indítványát vitatja meg, amelyekről pénteken lesz zárószavazás. Pénteken a 2019-es központi költségvetés mellett arról az előterjesztésről is döntenek, amellyel a Miniszterelnökséghez kerülnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogai. Szavaznak az adótörvényekről, a szociális hozzájárulási adóról.

A képviselők szavaznak majd a teljesen új, az 1989-est felváltó gyülekezési törvényről is Fotó: Kurucz Árpád

Az Országgyűlés pénteki döntésével egy teljesen új jogszabály válthatja fel az 1989-es gyülekezési törvényt. A magánélet védelméről szóló jogszabály pedig az alaptörvény hetedik módosításához kapcsolódik, amely fokozottabban védi a magán-, a családi életet, és megerősíti az otthon védelmét. A képviselők határoznak a sportrendezvények közvetítési jogaival összefüggő sporttörvény módosításáról is.

A javaslat szerint elfogadják a szabálysértési törvény módosítását is, amely büntetné az életvitelszerű közterületi tartózkodást. A kormánypárti módosító javaslat értelmében a rendőr 90 napon belül háromszor szólítja fel a hajléktalant a közterület elhagyására, és csak akkor indítja meg a szabálysértési eljárást, ha ennek az érintett ez idő alatt negyedik alkalommal sem tesz eleget.

Aki ellen szabálysértési eljárás indul, az közérdekű munkával, vagy ha ezt nem vállalja, esetleg visszaeső, akkor elzárással sújtható, pénzbírság nem szabható ki. A szankcióról bíróság dönt. Az előterjesztés indoklása utal arra, hogy az alaptörvény módosítása értelmében október 15-től tilos közterületen életvitelszerűen tartózkodni.

Bizottsági támogatás a magánélet védelmének

Az Ország­gyűlés törvényalkotási bizottsága tegnapi ülésén változtatásokat fogadott el a törvénymódosítási javaslatokhoz. Az MTI híradása szerint egy elfogadott módosítás érinti a bevándorlási különadót is. Az adókötelezettség kiterjedne a Magyarországon székhellyel rendelkező, bevándorlást segítő tevékenységet végző szervezet működésének anyagi támogatására. Bevándorlást segítő tevékenységnek minősülne az annak előmozdítására irányuló oktatásszervezés és mindaz, ami a bevándorlást közvetve vagy közvetlenül elősegíti. Az elfogadott javaslat tartalmazza még, hogy ha a hatóság valótlannak minősíti a bevándorlási adóval kapcsolatos bevallást, határozatban kötelezi az érintett szervezetet a be nem vallott adó és annak 50 százalékát kitevő adóbírság megfizetésére. A magánélet védelméről szóló törvényjavaslatban hangsúlyosabbá teszik a magánélet védelmét, egyértelműsítve, hogy nem minősül közügynek egy közéleti szereplő magán- vagy családi életével kapcsolatos tevékenység, adat. Egy új elem a magánszférát az interneten is fokozottabban védi, kimondva: a világhálón kizárólag magáncélból közölt személyes adat csak az érintett egyértelmű hozzájárulásával használható fel. A gyülekezési jogról szóló törvénymódosításhoz elfogadott változtatás részletezi, ki követ el szabálysértést, visszaélve a gyülekezési joggal. A többi közt az, aki nem közterületre, az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása nélkül szervez gyűlést.