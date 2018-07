Orbán Viktor gratulált a kézis lányok sikeréhez

A miniszterelnök Facebook-oldalán gratulált a magyar lányok junior-világbajnoki aranyához.

A magyar válogatott megnyerte a Debrecenben rendezett női kézilabda junior-világbajnokságot, miután a szombat esti döntőben 28-22-re legyőzte Norvégia csapatát a Főnix Csarnokban.

Mi már ma világbajnokot avattunk. Szép volt, lányok // We already have our world champions. Well done, girls!

