Macronnal buliztak a francia focisták

2018. július 16. 11:36

A francia futballisták közösségi oldalukon is megosztották, hogyan ünnepeltek a világbajnoki cím megszerzése után. Emmanuel Macron francia államfő is öltözőben pezsgőzött a világbajnok csapat tagjaival. Benjamin Mendy még arra is megkérte az elnököt, hogy mutassa be a dabot, vagy Paul Pogba jellegzetes gólörömét. Az már a lefújás után is látszott, hogy Paul Pogba mennyire élvezi a sikert, mókázott a pályán, és mindez folytatódott az öltözőben is.

Infostart