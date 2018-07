Kiegyensúlyozott a GDP növekedés

2018. július 16. 14:25

Kiemelkedőnek tartja a bruttó hazai termék (GDP) bővülésének mértékét a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára. Hornung Ágnes a Magyar Hírlapban hétfőn megjelent interjúban hozzátette, hogy kiegyensúlyozott a növekedés, minden szektor közel azonos szinten teljesít, ezáltal egészségesebb a bővülés szerkezete. Mint mondta, az első hat hónapra a hazai össztermék 4 százalékos bővülésére számítanak. Emlékeztetett arra, hogy az első negyedévben a turizmus volt a kiemelkedő ágazat a szolgáltatások közül, s hozzáfűzte, hogy az egészségügyi turizmus nagyot nőhet a jövőben.

Hornung Ágnes beszélt arról is, hogy a Pénzügyminisztérium, az Információs és Technológiai Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank is azt fogalmazta meg, hogy a termelékenységben és a hozzáadottérték-láncban kell előrébb jutni ahhoz, hogy a növekedési szint fennmaradjon. Megjegyezte, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is elismeri a magyar gazdaságpolitika eredményeit, ezáltal „nyugodtan tudunk a konstruktív együttműködésre építeni”.

