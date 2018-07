Nem könnyített May helyzetén Trump látogatása

Donald Trump nagy-britanniai vasárnapi látogatását elemzi a brit sajtó, főleg a diplomáciai protokollt felrúgó gesztusait – mondta az amerikai elnök látogatásának szigetországbeli utózöngéiről a közmédia londoni tudósítója a Kossuth Rádió hétfő reggeli 180 perc című műsorában. Lényegében alkalmatlannak titulálta a brit kormányfőt a The Sun című bulvárlapnak adott interjúban Trump, amikor úgy nyilatkozott, hogy hiába próbálta rábeszélni Theresa Mayt arra, hogy ne tárgyaljon az Európai Unióval, csak perelje be, de nem hallgatott rá. Az interjúban az amerikai elnök azt is megemlítette, hogy a volt külügyminiszterből, Boris Johnsonból remek kormányfő lehetne.

Mayt olyan sokan megsajnálták, hogy az amerikai elnök látogatása után megnőtt népszerűsége – írta a brit sajtó. Ezzel együtt sem lesz könnyebb a brit kormányfő helyzete, ugyanis – ahogy a konzervatív sajtó fogalmazott – pártjában „polgárháborús állapotok” vannak, és a lemondott miniszterei , David Davis volt Brexit-ügyi miniszter és Boris Johnson folyamatosan kritizálják. A korábban elfogadott chequersi nyilatkozattal kapcsolatban a tudósító megállapította: az nem jó senkinek sem, mert a brit toryk keményvonalasainak túl puha, a uniópártiaknak túl kemény, így nem elképzelhetetlen, hogy a tényleges Brexit előtt egy újabb referendumot rendeznek az Egyesült Királyságban.