Az inárcsi tragédia is szóba került a parlamentben

A családsegítők napjává nyilvánítaná a Párbeszéd július 11-ét, miután egy kilakoltatás előtt álló háromgyermekes inárcsi férfi múlt héten szerdán leszúrta a családsegítő szolgálat egyik munkatársát. A kormány egyelőre nem reagált a Párbeszéd határozati javaslatára. A Párbeszéd-frakció egyik tagja, Burány Sándor szerint az inárcsi gyilkosság azt bizonyítja, hogy a társadalom kettészakadt, és a szegény emberek egyre kétségbeesettebbek. "Mintegy 12 ezer olyan család van jelenleg is az országban, amelynek 90 napon túli hiteltartozása van, bármelyiküket fenyegetheti a kilakoltatás veszélye.

Itt is ez az ok húzódik meg az elkeseredett, és egyébként semmivel sem menthető gyilkosság mögött" - figyelmeztetett a Párbeszéd tagja. Burány Sándor szerint több intézkedésre is szükség lenne az eset után. "Nem szabad hagyni, hogy családok százezrei ilyen kilátástalan helyzetbe kerüljenek. Meg kell becsülni a szociális szféra dolgozóit, azokat, akik ilyen éhbérért próbálnak menteni embereket, még azon a határon túl is, amikor úgy tűnik, hogy már semmi remény nincs.

Javasoltuk, hogy július 11-ét, a tragédia napját a családsegítők napjává kell tenni, erre benyújtottunk egy határozati javaslatot" - tette hozzá. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára egyetértett abban, hogy megrázó tragédia történt, azzal viszont nem, hogy egyre többen nyomorognak Magyarországon. Pozitív tendencia indult meg Magyarországon 2010-2012 között, hiszen a mélyszegénységben élők - akik érintettek voltak a jövedelmi szegénységben, a súlyos anyagi nélkülözésben és alacsony munkaintenzitású családban éltek - száma 500 ezerről 125 ezerre csökkent.

375 ezerrel élnek kevesebben a nagy reménytelenségben - mondta Rétvári Bence, aki ezt a 750 ezer új munkahellyel, a devizahitelek kivezetésével és a rezsicsökkentéssel magyarázta. Elmondta, a szociális ágazatban dolgozók bérpótlékkal és bérkiegészítéssel 65 százalékkal többet keresnek, mint korábban. Az államtitkár felsorolta az Orbán-kormányok szociálpolitikai intézkedéseit, a családsegítők napjának megalapításáról szóló szocialista javaslatra viszont nem reagált.